Calcio, il Victoria non molla. Girometti: 'Cerchiamo il filotto'

La squadra riminese insegue il quarto posto ed i playoff. Domenica sfida sul campo del Rubicone Calisese

Mister Massimo Girometti, il Victoria ha passato una buona Pasqua: vittoria per 3-0 sul Gatteo, nove punti nelle ultime cinque partite, ma i playoff sono ancora un punto interrogativo bello grosso.

“E’ così, ma godiamoci il momento e cerchiamo di fare il massimo nelle ultime quattro gare, cioè 12 punti per superare il Rumagna e piazzarci quarti e dimezzare il gap di 11 lunghezze dal San Vittore, terzo, che deve affrontare Collinello e Torconca. La cosa importante è non avere rimpianti e sperare in una battuta d’arresto della squadra cesenate”.

Avete perso anche Eusebi per infortunio, l’ennesimo…

“Mi dispiace per Fabio, era in palla. Un attaccante prezioso. Cerchiamo di fare di necessità virtù. Punto molto su Halilaj, qualità ed esperienza, domenica con la fascia di capitano ha segnato e poi propiziato la rete di Stanco, negli ultimi 16 metri ha colpi che possono fare male. Si sta allenando bene come tutta la squadra. Se Federico Rossi sarà indisponibile, davanti giocherà Genghini, un altro che ha esperienza e qualità. Del resto, l’ho detto da subito ai ragazzi: bisogna adattarsi, avere spirito di gruppo. Noi lo abbiamo trovato. C’è l’atteggiamento positivo, la voglia di giocarsi il tutto per tutto, convinzione. Si respira anche un clima diverso in allenamento rispetto al mio arrivo. D’accordo, il Gatteo non è stato un ostacolo insormontabile, ma abbiamo avuto l’approccio giusto, avremmo potuto segnare altri gol. Facciamo il pieno di punti e poi vediamo gli altri risultati”.

Se non arrivassero i playoff ci sarebbe del rammarico?

“In parte sì, abbiamo buttato via dei punti, sotto la mia gestione mi rimprovero il ko di Sant’Ermete e Verucchio. Sarebbe comunque una gradevole consolazione migliorare il bottino di 45 punti della scorsa stagione e centrare il quinto o meglio ancora il quarto posto: un salto di qualità. Di più non si sarebbe potuto fare: le tre formazioni davanti – Collinello, Torconca e San Vittore, che se non ci fosse stata la Spal, sarebbe stata ripescata in Promozione – hanno corso a gran ritmo con rispettivamente solo due, quattro e tre sconfitte. Il campionato è stato più equilibrato verso l’alto. L’anno scorso il Roncofreddo ha vinto il campionato con 58 punti tanti quanti ne ha ora il Collinello e anche Torconca e San Vittore possono migliorare quel bottino”.

Dopo la sosta trasferta sul campo del Rubicone Calisese, terzultimo e in ballo per la retrocessione diretta, squadra con la peggiore difesa del campionato…

“Sarà una partita molto complicata perché l’avversario si gioca tanto come noi, il campo è piccolo per cui le palle inattive giocheranno un ruolo importante sia in fase difensiva sia in fase offensiva”.

E’ troppo presto per parlare del futuro di mister Girometti?

“Il Victoria è una bella realtà, cresciuta in questi anni, molto generosa con i ragazzi. Può fare meglio con una maggiore organizzazione ed un più definito rispetto dei ruoli. Ci sarà tempo per ragionare: vediamo dopo questo ultimo mese che cosa succederà. Da parte mia, devo chiudere il mio girone di ritorno migliorando i 23 punti dell’andata di chi mi ha preceduto: sono a quota 19”.