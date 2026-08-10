Calcio, Imolese: Antonioli il mister, Battisti in attacco. T. Coriano: due colpi

Il tecnico ha firmato un biennale. In arrivo anche Gasperi, Belcastro e Gavioli. Il Tropical tessera l'ex Rimini Nastase e la mezzala 2007 Mancini

Altri due rinforzi per il Tropical Coriano: l'ufficialità arriverà nelle prossime ore. Si tratta di Alessandro Nastase, dofensore centrale classe 2005, ex Primavera Rimini, negli ultimi due anni al Solarolo e al K Sport Montecchio.

L’altro è Luca Mancini, classe 2007, settore giovanile Ancona, poi Torino Primavera e la scorsa stagione all’Asti (serie D).

L’Imolese FC è lieta di annunciare ufficialmente Mauro Antonioli come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2026/202. Per Antonioli si tratta di un ritorno a Imola: il tecnico ha già guidato la squadra rossoblù nella stagione 2021/2022.

Un ritorno fortemente voluto dal club, che ha sottoscritto con l’allenatore un contratto biennale, a conferma della volontà di costruire un progetto tecnico solido e ambizioso nel medio periodo con la volontà di essere protagonista.

E’ in allestimento una rosa di valore. Ha firmato l’attaccante esterno Tommaso Battisti, classe 1996, che ha già vinto il campionato di Eccellenza da protagonista a Fossombrone e Desenzano, qualche anno fa al Rimini in D. Un nome qualche settimana fa accostato anche al Rimini Calcio.

Vicini alla firma il centrocampista ex San Marino Matteo Gasperi, reduce dal successo a Desenzano con mister Gaburro, il fantasista Luca Belcastro (un ritorno) e il centrocampista ferrarese Lorenzo Gavioli (41 presenze in C).

Il Santarcangelo annuncia l’arrivo di Samuel Jaupi, difensore centrale, classe 2007. Dopo un’ultima stagione vissuta tra Rimini e Sammaurese, Samuel approda in gialloblù con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita e mettersi a disposizione di mister Mastronicola.

Intanto la società ha presenatto la campagna abbonamenti.

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Colpo in attacco del Real Rimini, ripescato in Prima categoria. Tesserato Eric Fedeli, seconda punta classe '92, proveniente dal Gabicce Gradara. Fedeli nelle due stagioni precedenti ha militato nel Tre Fiori (Campionato Sammarinese) e nella Savignanese (Promozione). Farà coppia con Emilio Benito Docente.

Alla Virtus a centrocampo il nome nuovo è quello di Bryan Blanco: nativo di Reggio Emilia, è un prodotto del settore giovanile della Reggiana, dopodiché ha avuto una esperienza in Svizzera, nel Taverne, per poi tornare in Italia e giocare per il Rolo. Ora arriva alla Virtus, per la seconda avventura all'estero nella sua giovane carriera.

Per la difesa ecco Ilyas Lahrach, giovane calciatore con esperienze tra Eccellenza e Serie D, tra Tortoli, Pomezia, Racing Aprilia e Indomita.