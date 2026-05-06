Calcio, la Libertas si separa dal ds Vitiello e dall'intero staff tecnico

Ciccio Scotti lascia la guida del Montecalvo. Il ds Cipriani ha contatti con un club sammarinese e uno marchigiano

La Libertas comunica che per decisione del consiglio direttivo non sono stati riconfermati il direttore sportivo Emiliano Vitiello, i tecnici Samuele Buda e Giorgio Mariotti, il preparatore dei portieri Simone Lamantia ed il match analyst Denis Sedioli.

La società ringrazia per l’impegno e la professionalità dimostrate augurando a tutti le migliori fortune. Al più presto verranno comunicate le novità in vista della prossima stagione.

La squadra ha chiuso la stagione ai playoff uscendo di scena al turno preliminare per mano della Juvenes Dogana.

Per quanto riguarda i direttori sportivi, Filippo Cipriani ha una proposta da un club sammarinese e da una società marchigiana. Alla Virtus pare rientrata la partenza del ds Matteo Guiducci: è candidato al Santarcangelo nel caso in cui Luca Stattolari andasse al nuovo Rimini Calcio. Bomber Emiliano Olcese, appese le scarpette al chiodo, inizierà il percorso di allenatore probabilmente nella Federazione sammarinese.

Si separano le strade tra Ciccio Scotti e il Montecalvo, in questa stagione ai playoff. Thomas Manfredini, dopo la promozione in Eccellenza con il Lunano, non ha ancora sciolto le riserve circa la sua permanenza.