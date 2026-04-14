Calcio, la Sampierana compie 100 anni: sabato cortometraggio e convegno

Appuntamento nell'aula Magna della scuola media di San Piero. 'Aiutiamoli a crescere… diamo un calcio alla violenza' il titolo del convegno

Mentre la Sampierana alla domenica si gioca la salvezza sul campo con la delicata trasferta di Forlì contro il Cava Ronco, terzultimo appuntamento della stagione, la società sabato tiene la prima delle iniziative per i cento anni del club.

Nell’aula Magna della scuola media cittadina dalle ore 9,30 alle 12,20 si terrà il convegno dal titolo: ‘Aiutiamoli a crescere… diamo un calcio alla violenza”. Interverranno Milva Rossi (vice presidente Coni regionale), Paolo Dondarini (ex arbitro di serie A e B, presidente CRA Emilia Romagna), l’avvocato Gianluca Aureliano (arbitro e VAR internzionale), Enzo Lattuca (sindaco di Cesena e presidente della Provincia Forlì-Cesena), Francesca Lucchi (consigliere regionale). Le conclusioni saranno tirate da Simone Alberici, il presidente del CRER.

In precedenza, dopo i saluti del presidente della società Oberdan Melini e del sindaco di San Piero Enrico Spighi, il presidente del comitato organizzatore “Sampierana Story 100 onlus” Sergio Pungelli racconterà il secolo di storia del club ricordando i personaggi, i successi e le cadute; a seguire sarà proiettato un interessante cortometraggio di 15 minuti con articoli di giornale, fotografie, testimonianze, che sarà a disposizione di tutti.

Lo stesso Pungelli domenica sera sarà ospite di Teleromagna nella trasmissione Fischio Finale delle ore 19 per raccontare la giornata e come auspicano tutti in casa Sampierana commentare un risultato positivo alla domenica.

“Il tema scelto di concerto con Alberici è quanto mai attuale e tocca tutti: giovani giocatori, società, genitori, allenatori, istruttori – spiega Pungelli – di un episodio spiacevole è stata vittima anche la nostra Juniores tempo fa. Dobbiamo darci una svegliata. Siamo alle prese con un deficit di educazione che va colmato e di cui tutti dobbiamo farci carico”.

Probabilmente nell’occasione verranno sfiorate le problematiche normative che riguardano il mondo dilettantistico e dei settori giovanili.

Sergio Pungelli, il primo evento di ‘Buon compleanno Sampierana!” cade in un momento delicato della squadra inaspettatamente in lotta per la salvezza…

“Se siamo in questa situazione, tutti noi, dalla società ai giocatori e ai tecnici, abbiamo delle colpe. Nonostante tutto ho fiducia nella salvezza, diretta come auspico e per la quale possono essere sufficienti sei punti, oppure attraverso i playout. Anche se siamo alle prese con numerose assenze (Ravaioli, Montesi, Petrini, Rossi, Conficoni, Quercioli, Pungelli) la rosa è composta da giocatori di qualità e di spirito e sono certo che tireranno fuori il meglio. Tutta San Piero e pure l’amministrazione comunale sono vicini alla Sampierana”.



