Calcio, la Sampierana perde Ponticelli: va al Poggibonsi in D

Anche bomber Pippi da mister Barontini? Nel week end attesa la fumata. Per Ferrani (Sammaurese) contatto con Giulianova e Ancona. Foiera al Gambettola

In serie D il difensore Manuel Ferrani è in contatto con la neopromossa Giulianova e l’Ancona: in entrambe le piazza ci sono tecnici che lo hanno allenato, Maurizi e Cappellacci. In Abruzzo potrebbe andare anche l’attaccante della Sammaurese Mattia Gallo. Il tecnico Stefano Protti ha un discorso aperto con il K Sport Montecchio.

ECCELLENZA

La novità è nella prossima stagione per quanto riguarda solo i playoff, è che sarà eliminata la forbice dei punti tra seconda-quinta e terza-quarta, come succede in serie D.

La Sampierana perde il prezioso esterno mancino Giulio Ponticelli: raggiunge mister Barontini al Poggibonsi in serie D. Ancora incerto il destino dell’attaccante Simone Pippi, pure richiesto dal club toscano. Nel week end la decisione dell’attaccante di San Piero (12 reti nell’ultima stagione). In caso di partenza il ds Bartoli ed il presidente Melini dovranno andare sul mercato. Per la sostituzione di Ponticelli, Sylla è il candidato numero uno. In partenza anche Giovanni Pungelli, il difensore 2007 che si è messo in luce in campionato e nelle Rappresentative Nazionali e Regionale.

Non si ferma il Medicina Fossatone: confermato Riccardo Montalbani. Quarta stagione con la maglia del MediFossa per il laterale classe 2004 che, nonostante la giovane età, è sempre più un veterano nel Club. Resta anche Giacomo Liverani, centrocampista classe 2004.

Il Castenaso si rinforza con più pedine. Dopo Melli, arriva Jalil El Bouhali, classe 2004, nonostante la giovane età è un elemento con esperienza in categoria. Centrocampista con ottime stagioni al Sanpaimola dinamico e dotato di grande energia, darà vivacità alla mediana granata.

Altro volto nuovo un altro ex Mezzolara, Manolo Xhuveli, trequartista dalla tecnica cristallina, pur essendo un classe 2001 vanta importanti esperienze. Gioca quattro stagioni ottime col Granamica, mentre nel 2023-2024 passa al Medicina. Nell’ultimo campionato si è messo in luce a Mezzolara segnando quattro reti.

Infine tra i pali ecco Pietro Sanarelli che insieme a Michele Treggia andrà a comporre la linea up degli estremi difensori granata. Classe 2002, è cresciuto nella Nuova Foiano, società calcistica della Valdichiana. L'approdo poi in Emilia dove ha difeso i pali di Placci Bubano in Promozione, Real Casalecchio e lo scorso anno era al Massa Lombarda in Eccellenza.

Il difensore del Fratta Terme Francesco Zoli, classe 1997, è conteso da Diegaro e San Pietro in Vincoli. Il portiere del Solarolo, ex Savignanese, Marco Fusconi è diretto a Cervia.

PROMOZIONE

Alex Foiera, portiere classe 1985, si accasa al Gambettola. Ha vestito le maglie di Sampierana, Diegaro, Recanatese, Massa Lombarda, Bellaria Igea Marina, Vis Pesaro, Cervia, Cesena. Lapo Torroni, attaccante classe 2008 scuola @nextgen villamarina, vestirà la maglia biancoverde per la stagione 2025 - 2026.

Classe 2001, il portiere del Pietracuta Matteo Fortisi accasa alla Savignanese, come rivelato in anteprima da Altarimini.it . Ha giocato in Santarcangelo, San Marino e Pietracuta. I boatos di mercato danno in arrivo anche l’attaccante Antonio Gravina del Misano ed il difensore Riccardo Tisselli, ex Cervia, Diegaro e Tre Penne. La Savignanese è l'indiscussa regina del mercato.

Il portiere Matteo Forti (Savignanese)

Il jolly Federico De Paoli, in uscita dalla Savignanese, è richiesto da Gambettola e Roncofreddo. Il veterano Marco Grossiè nel mirino di Verucchio, Stella e Novafeltria. L’attaccante Pietro Collini del Bakia è un obiettivo al Roncofreddo; il difensore Federico Forti, classe 1994, è nel mirino del Football Cava Ronco.

Fabio Sottile, difensore classe 1993, è un giocatore della Riccione Calcio 1926. Il direttore sportivo Omar Lepri porta in biancazzurro una sua vecchia conoscenza con la consapevolezza di puntare su un profilo di grande affidamento sia sul piano tecnico che umano.

Sottile in passato è stato protagonista del pacchetto difensivo della Fya Riccione e quindi ha già calcato il campo sportivo dello Stadio Comunale Nicoletti e si è detto entusiasta della scelta e lusingato per essere stato chiamato a rinforzare la squadra di mister Bucci. Era nell’ultima stagione al Lunano di mister Manfredini (Promozione Marche). “Proseguiamo a rinforzare la squadra - ha dichiarato Roberto Carnevali - con la volontà di presentarci nelle migliori condizioni alla partenza di fine agosto del campionato”.

Il difensore ex Forlì e Rimini Marco Vesi è richiesto da più club tra cui il Cervia.

Il Bellariva ha tesserato il centrocampista Samuele Magrotti, classe 2003, ex Riccione, nell’ultima stagione al Tre Penne e il centrocampista Claudio Sanchini, classe 2005, proveniente dal Morciano (è di proprietà del Tropical Coriano).

CAMPIONATO SAMMARINESE

Nel campionato sammarinese, la Virtus si prepara alla campagna europea che la aspetta e per farlo al meglio puntella la rosa con l'innesto di un giocatore di assoluto valore: il centrocampista offensivo Riccardo Zulli, ex La Fiorita e Cosmos, sarà a disposizione di mister Bizzotto per gli impegni continentali e farà parte della rosa neroverde anche per tutto il resto della stagione.

Il Faetano ha affiancato a mister Fabrizio Morini Emilio Di Stasio, che si è fatto apprezzare al Murata ed in precedenza in altri club del campionato interno.

Il Domagnano ha preso il portiere Filippo Papi della Savignanese, classe 2003, e l’attaccante Mathias Bonetti,2002, dal Morciano (13 gol).

Il Pennarossa ha ingaggiato il difensore ex Murata e Tre Penne Cristian Grieco, il centrocampista Tommaso Domini, ex Gabicce Gradara, e l'esterno offensivo Mario Dulcetti, ex Faetano.