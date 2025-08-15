Calcio, la Virtus al playoff di Conference League

Grazie al 3-0 imposto al Milsami allo Stadium firmato da Scappini e Buonocunto (doppietta), ribaltato il risultato dell'andata (3-2)

La Virtus campione di San Marino aggiorna i libri di storia del calcio sammarinese. Grazie al 3-0 imposto al Milsami allo Stadium firmato da Scappini e Buonocunto (doppietta), la squadra di Bizzotto ribalta il verdetto dell'andata e raggiunge il play-off di Conference League.

Per la prima volta un club dell’Antica Repubblica del Titano supera un turno delle coppe europee. Un limpido 3-0 inflitto ai moldavi del Milsami, che all’andata si erano imposti 3-2; nella partita di ritorno al San Marino Stadium i neroverdi sono stati perfetti raggiungendo il prestigioso traguardo ed ora disputeranno i play-off di Conference League che danno un posto ai gironi.

L’avversario della squadra di Bizzotto sarà il Breidablik Kópavogur, formazione islandese che è stata eliminata dai preliminari di Europa League dal Mostar e scende quindi nei play-off di Conference. Gara di andata giovedì 21 allo stadio Kópavogsvöllur di Kópavogur (la seconda città più grande di Islanda) e ritorno giovedì 28 a San Marino.