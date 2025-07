Calcio, l'attaccante Arlotti al Chieti. Maltoni in lizza per la Spal

Reduce dall'esperienza al Sant'Angelo Lodigiano, l'ex Rimini raggiunge Sabba in Abruzzo. Il sammarinese Riccardi all'Imolese. La Comacchiese su Cazzadore

L’attaccante Scott Arlotti, classe ’99, è un nuovo giocatore del Chieti. L’ex Rimini, la scorsa stagione al Sant’Angelo Lodigiano, raggiunge il centrocampista Enrico Sabba del Lentigione, ex San Marino.

Tre rinforzi per il Sasso Marconi che vanno ad aggiungersi a Francesco Merighi (ex Ancona), Alessandro Gobbo (ex Lentigione), Luca Leonardi (ex Correggese). Si tratta di Nicolò Prasso, classe 2004, nell'ultima stagione al Tropical Coriano, che darà come Gobbo tanta fisicità e centimetri nei 16 metri gialloblu. Nicolò, classe 2004, è cresciuto nella scuola della Spal, per passare poi a vestire le maglie di Cesena, Feralpi, Correggese, Corticella e Tropical Coriano. Dall'alto dei suoi 188 cm. fa della forza fisica la miglior propria peculiarità.

Il secondo arrivo è Elnatan Ghebresalassie, classe 2005, talentuoso ed estroso esterno d'attacco scuola Progresso, nell'ultima stagione al Medicina Fossatone.

Infine è stato ufficializzato Nicholas Marra, classe 2002, attaccante completo e duttile di grande fisicita e tecnica. Cresciuto nel Ravenna, ha indossato anche le maglie di Del Duca Grama, Victor San Marino, Russi, Mezzolara e Sanpaimola. Assieme a Leonardi e Pirazzoli formerà l'attacco gialloblu.

L’Imolese si rafforza con Niccolò Bellucci, difensore centrale nativo di Senigallia, classe 2001, cresce nelle giovanili di Cesena e Sassuolo (dove colleziona presenze in la formazione Primavera). Esordisce poi in Serie C con il Teramo e sempre tra i professionisti gioca con le maglie di Alessandria e Brindisi. Nell’ultima stagione ha militato nell’Ancona.

Altro arrivo quello di Alberto Riccardi. Esterno sinistro sammarinese, classe 2006, cresce nella San Marino Academy poi passa a La Fiorita disputando il campionato nazionale e, recentemente, i prelimiari di Conference League. Conta anche diverse presenze con la Nazionale del Titano dall’Under 16 fino a quella maggiore, nella quale ha già collezionato tre presenze.

ECCELLENZA

Il bomber del Sant’Agostino Fabio Cazzadore (19 gol), che pareva destinato al Mesola, è vicino alla Comacchiese. Dopo l’intervento al piede, cui sarà sottoposto questa settimana nell’ospedale di Abano Terme, il bomber già a settembre si metterà a disposizione. Oltre a lui la Comacchiese si è rafforzata a centrocampo con Tommaso Ravaglia, in arrivo dal Reno Sant’Alberto e in porta con Mauro Simoni, figlio d’arte: il padre è il comacchiese Gigi, ex portiere del Pisa e del Cosenza. Mauro ha giocato in Sicilia in Eccellenza, poi la nostalgia ha prevalso.

Il Fratta Terme oltre al Pampa, vale a dire l’attaccante Khadim Ndiaye, ha tesserato il giovane difensore (classe 2006) ex Forlì Tommaso Marozzi.

Nuova Spal. In dirittura d’arrivo le trattative per Milos Malivojevic ed Edoardo Mambelli, rispettivamente trequartista classe 1993 e terzino destro classe 2004. Il primo può agire anche da mezz’ala offensiva ed è considerato un vero e proprio top player dell’Eccellenza. Ha già conquistato una promozione con la maglia del Cittadella Vis Modena e l’ha sfiorata con Colorno e Vianese: con la Spal non dovrà fallire l’obiettivo.

Mambelli invece è duttile e forte fisicamente, e ha alle spalle esperienze in categoria superiore: Corticella, Treviso, San Marino e Sasso Marconi. Resta in stand by la pista che porta ad Alessandro Bassoli: l’ex difensore della Spal si sta allenando a Coverciano coi calciatori disoccupati e ha già dato la propria disponibilità a tornare a Ferrara, naturalmente se le parti troveranno un’intesa su tutta la linea.

Ci sono però anche diversi altri nomi sul taccuino del direttore sportivo Antenucci. A partire da Federico Cheli, portiere classe 2000 che ha sempre giocato in serie D: le ultime due stagioni nel Progresso e in precedenza nel Lentigione, Sammaurese, Sasso Marconi e Imolese.

Attenzione anche a Mattia Cozzari, jolly classe 1999 pure lui con una lunga esperienza in serie D. Nel corso della propria carriera ha giocato a centrocampo, sulla trequarti e pure in attacco: nell’ultimo campionato ha militato prima nello United Riccione e poi nel Prato.

Per l’attacco invece spunta il nome di Emanuele Maltoni, attaccante classe 2001 che nell’ultima stagione ha segnato sei gol in serie D nel Progresso.

PROMOZIONE

Altro arrivo per il Cervia United. Si tratta del portiere Filippo Borrillo, classe 2007, cresciuto nei settori giovanili di Ravenna e Sammaurese (faceva parte della Juniores Nazionale).