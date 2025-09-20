Calcio, l'attaccante ex Rimini Cernigoi firma con il Cluj

Esperienza internazionale per il giocatore classe 1995 che ha militato nelle due ultime stagioni nel club biancorosso

L'attaccante ex Rimini Calcio Jacopo Cernigoi, classe 1995, si appresta ad affrontare una nuova avventura, lontano dai confini nazionali,. E' stato infatti ingaggiato dal Cluj, club della massima serie romena. "Siamo felici di annunciare che da oggi Iacopo Cernigoi è il nostro nuovo attaccante! Gli auguriamo buona fortuna e tanti altri successi con il nostro club!" l'annuncio della società in cui ha espresso entusiasmo per l’arrivo del centravanti italiano.Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, Cernigoi è stato notato dal Milan, con cui ha poi proseguito il percorso nelle giovanili.

Da professionista ha militato sempre in Italia, indossando le maglie di Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia e Vicenza. Poi l'esperienza a Rimini dove è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio x Rimini Calcio nelle due ultime stagioni (24 presenze, quattro gol)