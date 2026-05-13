Calcio, le reti di Grandoni e Scappini valgono la Conference League

Vittoria di misura della Virtus sul Domagnano e de La Fiorita sul Tre Penne

Ultimo appello per l’accesso alla finale dei playoff di Campionato Sammarinese 2025-26 e proseguire nell’inseguimento alla qualificazione alla prossima UEFA Conference League. Allo stadio “Ezio Conti” di Dogana la Virtus è chiamata a gestire il doppio vantaggio maturato dopo l’incontro di andata che, nei fatti, si è chiuso con un successo di misura di quelli di Bizzotto. Essendo però il rendimento in regular season a dirimere situazioni di perfetto equilibrio, va da sé che il Domagnano non aveva alternativa a vincere con almeno due reti di scarto. Compito difficile che stava per divenire quasi impossibile al 12’, quando Scappini si presenta dal dischetto per via di un contatto irregolare tra Alessandro Maggioli e Zenoni. La punta calcia però alle stelle il penalty del possibile 1-0.

Il Domagnano tradisce l’agitazione della serata importante in cui cercare un risultato di grande prestigio: dopo un tentativo di Zenoni, invalidato dal fischio del direttore di gara, quelli di Manuel Amati rischiano la frittata con il retropassaggio improvvido di Marconi – terminato sul fondo. La magia di queste serate, però, è la facilità con cui si passa da uno stato d’animo a quello opposto. Così alla mezz’ora gli errori tecnici di Scappini e Zenoni, marcatori all’andata, incidono nell’azione del calcio di rigore guadagnato da Ferraro. Dagli undici metri Bonetti incrocia il destro, superando Passaniti col brivido. Il peso della regular season, in favore della Virtus, svanisce tre minuti più tardi: il Domagnano riparte veloce e sull’asse Bonetti-Ferraro costruisce l’eurogol del centrocampista, che spolvera l’incrocio dei pali dalla distanza al 33’ – spostando la qualificazione sul lato giallorosso. Si diceva della volatilità dei favori del pronostico: al 42’ Ferraro, uomo copertina, viene espulso per doppia ammonizione – reo, nella lettura degli ufficiali di gara, di un intervento improvvido sulla ripartenza di Buonocunto.

In ogni caso, la sua stagione termina qui. Il secondo tempo di passione per i suoi compagni, invece, parte presto: dopo 90” Scappini si vede annullare un gol per fuorigioco millimetrico sugli sviluppi di un corner. Di lì a poco Golinucci calcia a botta sicura dal cuore dell’area trovando il corpo di un avversario, mentre al 50’ il tiro-cross di Zenoni si infrange sulla traversa dopo un impercettibile intervento di Maggioli. Superata la sfuriata iniziale, il Domagnano sembra prendere le misure all’inferiorità numerica – per quanto si possa condividere tale paradosso. A tutti gli effetti, però, la Virtus è quasi inoffensiva per i successivi venti minuti.

Diverso il discorso nell’ultimo quarto d’ora, quando i Neroverdi sfiorano la rete-qualificazione: Marconi prolunga un piazzato di Buonocunto, mandando fuori giro Zenoni e Golinucci – pronti ad appoggiare da due passi. Poco più tardi, Zenoni disegna un traversone perfetto per l’incornata di Scappini, che chiama Maggioli al riflesso miracoloso. Il sogno proibito del Domagnano, purtroppo per quelli di Amati, si infrange all’86’. A confermare in Europa la Virtus, perché La Fiorita ha nel frattempo battuto il Tre Penne, è Stefano Scappini: avvitamento di testa per incontrare il cross di Piscitella e rete dell’1-2. La squadra di Bizzotto si salva per il rotto della cuffia ed il premio è la certezza di giocare nuovamente le competizioni UEFA.

Partiva da una situazione di più spiccato equilibrio il duello di Acquaviva dove solo il miglior posizionamento in classifica del Tre Penne marcava la differenza con La Fiorita prima dell’inizio. Avvio incoraggiante, con la conclusione a lato di Zaccaria in risposta al primo intervento di Vivan – sul fuoco amico di Cicarelli nel corso del primo minuto. L’incontro è piuttosto vivace e dopo un ambizioso lob di Zaccaria, La Fiorita si fa pericolosa su corner con il tuffo di Grandoni. Prove di vantaggio gialloblù anche sulla fiondata dalla distanza di Dormi, che chiama in causa Migani. L’estremo e capitano di Città non può però nulla quando l’ex di turno disegna uno splendido assist su palla inattiva, permettendo all’inserimento di Grandoni di produrre il vantaggio. Ora la bilancia pende dalla parte de La Fiorita, fin lì quasi mai in pericolo. La squadra di Bonini non riesce a calciare verso lo specchio nel primo tempo, pur rendendosi pericolosa al 30’ con l’azione personale di Berardi che conclude di un soffio alto.

Sul lato opposto, Affonso fa il vuoto in corsia prima di proporre a rimorchio sul mancino di Dormi, che mastica il pallone e spedisce sul fondo il potenziale raddoppio. Bisogna attendere l’ora di gioco per nuove emozioni: la punizione laterale di Turchetta sfiora il montante, senza incontrare deviazioni sulla traiettoria, mentre il successivo contropiede de La Fiorita si conclude con un mancino di Dormi inchiodato a terra in due tempi da un grande Migani. Superata l’ora di gioco, il Tre Penne lascia ogni freno e attacca all’arma bianca: Bartoli e Ferrani non inquadrano il bersaglio grosso, precedendo Nigretti e Pieri che dilapidano le migliori chance.

Sul lato opposto Migani mantiene inalterate le speranze di ribaltamento di risultato con un monumentale intervento su Affonso. Per il club di Città, però, ulteriori occasioni non ce ne sono: La Fiorita ribalta il vantaggio dettato dal rendimento in regular season e si conferma nuovamente nelle competizioni UEFA per club. Il raggiungimento dell’ulteriore finale di Coppa Titano con il Tre Fiori, già certo della Champions League, schiude le porte della più giovane competizione continentale sia a La Fiorita che alla Virtus.