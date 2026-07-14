Calcio, l'esterno Rizzo alla Sammaurese. Cervia: c'è Omokaro

Colpo dell'Edelweiss con l'ex Fratta Terme Branchetti. Per il Faenza il portiere Bertini, la mezzapunta Bousselham e la punta Curella



La Sammaurese ingaggiato l'esterno Luigi Rizzo classe 1997. Cresciuto nella scuola Juventus, Luigi porta con sé un bagaglio importante di esperienza maturata in Serie D con le maglie di Sorrento, Gelbison, Campodarsego e Nola. Prima dell'ultima esperienza al cervia è stato protagonista nel campionato sammarinese con Virtus e Tre Fiori. Un giocatore di personalità ed esperienza.

Winsdom Omokaro vestirà i colori del Cervia United nella stagione 2026 / 2027. Classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Cesena, dove ha conquistato due campionati nazionali, arriva a Cervia dopo l'esperienza in Serie D con il Tropical Coriano. Ala sinistra, velocità e qualità al servizio della squadra.

Il Civitella ha chiuso per il portiere classe 2008 Leonardo Brasini proveniente dalla Primavera del Forlì e per il ritorno il centrocampista classe 1998 Alessandro Cucchi dal Santa Sofia.

Il Collinello tessera l'attaccante Samuele Pasini del Diegaro e l'esterno Gianluca Monteleone, ex Sampierana e Fratta Terme.

L' Edelweiss ha ufficializzato il centrocampista Marco Branchetti classe 2000, ex Fratta per sette stagioni (dalla Prima fino all'Eccellenza), che l'anno scorso ha terminato la stagione al Forlimpopoli dove, nel girone di ritorno, ha contribuito a raggiungere l'obiettivo della squadra. Arriva in bianco-blu un leone pronto a ringhiare in mezzo al campo: un'arma in più per il centrocampo di Mister Fontana.

Preso anche Nicholas Benini, classe 2002, terzino di spinta e carisma reduce da esperienze in categoria con Fratta Terme, Del Duca, Russi e FCR.

Il Faenza si rinforza con tre pedine: il portiere Bertini, la mezzapunta Bousselham, la punta Curella.

Emanuele Bentini, 26 anni, in carriera ha vestito anche i colori di Reda, Virtus Faenza, Russi e Prada. Ora l’occasione di ritornare a un livello più alto. Bravo con i piedi, tanto che è stato anche schierato nel ruolo di giocatore di movimento, reattivo tra i pali, Bertini si candida a un rientro importante.

Aimane Bousselham, 23 anni tra dieci giorni, trequartista tecnico e veloce, ma anche esterno e mezzala, ha fatto tutto il settore giovanile nel Faenza prima di passare allo Sparta Castel Bolognese, dove ha esordito diciasettenne in Promozione e militato per tre anni. Dopo un passaggio allo Sporting Lugo e al Vita Granarolo, dove ha vinto il campionato di III Categoria, ha trovato nuove motivazioni al San Rocco, squadra faentina in sinergia con Faenza e Virtus.

Giacomo Curella, 22 anni, ravennate, ha militato in diverse squadre locali tra cui Azzurra, Ravenna, Low Ponte, Fosso Ghiaia, Del Duca, quindi, nelle ultime due stagioni, al Sanpaimola in Eccellenza e allo Spiv in Promozione. Attaccante ecclettico che predilige giostrare come ala destra, ma può adattarsi a tutti i ruoli del fronte offensivo, è dotato di buon tiro mancino, abile nel gioco aereo, sa fare con attenzione le due fasi.