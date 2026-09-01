Calcio: l'ex Rimini Alessandro Fabbri torna in A, con il Genoa

Giocherà nella primavera rossoblù

Mentre un Alessandro Fabbri a 36 anni presidia la fascia destra del Rimini, in Eccellenza, indossando la fascia di capitano, un altro Alessandro Fabbri, con la metà dei suoi anni e di piede mancino, rimane in serie A: il difensore classe 2008, che un anno fa ha esordito in C in prima squadra, vestirà la maglia del Genoa, dopo la retrocessione del Verona. Fabbri giocherà nella formazione primavera. L'acquisto, da parte dei liguri, è stato completato nella giornata odierna.