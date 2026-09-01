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Calcio: l'ex Rimini Alessandro Fabbri torna in A, con il Genoa

Giocherà nella primavera rossoblù

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
01 settembre 2026 16:41
Calcio: l'ex Rimini Alessandro Fabbri torna in A, con il Genoa - Ale
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Rimini
Sport
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Mentre un Alessandro Fabbri a 36 anni presidia la fascia destra del Rimini, in Eccellenza, indossando la fascia di capitano, un altro Alessandro Fabbri, con la metà dei suoi anni e di piede mancino, rimane in serie A: il difensore classe 2008, che un anno fa ha esordito in C in prima squadra, vestirà la maglia del Genoa, dopo la retrocessione del Verona. Fabbri giocherà nella formazione primavera. L'acquisto, da parte dei liguri, è stato completato nella giornata odierna.

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