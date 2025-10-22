Calcio, Libertas ai quarti di Coppa Titano. Il presidente Ghiotti: 'Prova di carattere'

Eliminato ai rigori il Cailungo, il prossimo avversario sarà la Virtus. Sabato è campionato: sfida con La Fiorita. Il club ritorna ad organizzare la tombola della Befana

Eliminando il Cailungo la Libertas è approdata ai quarti di Coppa Titano dove affronterà la Virtus. Un passaggio di turno attraverso i rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, maturato nella ripresa dopo un primo tempo grigio da parte di entrambe le formazioni.

“Nella ripresa è cambiato l’atteggiamento – dice convinto il presidente della Libertas Massimo Ghiotti – mentre prima eravamo morbidi, in ritardo sulle seconde palle, nella ripresa siamo stati più convinti e brillanti. Ci sono stati annullati due gol, abbiamo sfiorato la marcatura con Casotti due volte, Fabio Ramòn Tomassini ha colpito la traversa e dopo lo svantaggio su punizione di Michelucci abbiamo avuto la forza di rimontare con Quarta sul finire, in tuffo su cross di Fabio Ramòn Tomassini. Insomma, ci abbiamo messo carattere. Poi nei due tempi supplementari abbiamo mostrato maggiore freschezza e avremmo potuto chiudere i conti con Berardi che ha calciato addosso al portiere un assist di Nicolini dalla fascia”.

Ora è di nuovo campionato. Sabato affrontate La Fiorita sul campo di Domagnano (ore 15). Il pronostico è chiuso.

“E’ così anche perché la fatica si farà sentire, per fortuna abbiamo recuperato Senja e Baiardi dopo l’infortunio. La cosa importante in prospettiva, quando cioè affronteremo le squadre di seconda fascia nostre avversarie per i playoff, è che la Libertas si sia dimostrata più coesa, che abbia creato azioni da gol. Il cambio del modulo con l’avanzamento di Morelli nel ruolo di trequartista ci ha dato maggiore pericolosità. Sul mercato di gennaio ci muoveremo per sostituire al meglio l’attaccante Osayande con cui abbiamo risolto consensualmente il contratto”.

Sei punti in sei partite alla pari del Pennarossa, che affrontate tra due turni: vi giocate i playoff.

“Al momento siamo dentro entrambe, ma è chiaro che siamo competitor e i punti peseranno come quelli nel match contro il Fiorentino che è alle nostre spalle in classifica. Purtroppo nella prima parte di stagione, quando abbiamo affrontato formazioni del nostro livello, non eravamo ancora al top della condizione e abbiamo lasciato per strada almeno un paio di punti preziosi che dovremo recuperare nel ritorno in cui serviranno 15 punti”.

Intanto la società ha deliberato l’organizzazione della undicesima edizione della tombola della Befana (montepremi di 5mila euro) per il 5 gennaio al teatro di Dogana. Una iniziativa che mancava da due anni.