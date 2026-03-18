Calcio, Libertas: girone di ritorno super. Ghiotti: 'Non fermiamoci'

La vittoria sul Cosmos è la sesta nelle ultime otto partite. Playoff ad un passo: si cerca la posizione migliore in griglia. Ora il Fiorentino

La vittoria sul Cosmos (1-0), che seppure in formazione rimaneggiata era un avversario assai temuto alla vigilia, ha confermato l’ottimo momento della Libertas, al sesto successo nelle ultime otto partite e protagonista di un girone di ritorno ottimo con 20 punti, uno in meno di Virtus e Folgore (25 per il Tre Fiori, 28 per il Tre Penne).

“Una vittoria meritata, dopo una partita combattuta in cui la squadra di Buda ha dato una nuova prova di compattezza, costruita nel primo tempo dove prima del gol abbiamo colpito un palo. Nella ripresa abbiamo difeso il vantaggio rischiando poco – spiega il presidente Massimo Ghiotti - Nel finale ci è andata bene perché sulla linea di porta Morelli (sei gol) si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto come sempre gli capita evitando così la marcatura”.

Alla sosta avevate appena 11 punti, adesso 31. Un bel percorso tanto che i playoff sembrano in cassaforte…

“E’così, meglio hanno fatto solo le big. Abbiamo migliorato la fase difensiva e quella offensiva (16 gol segnati e 13 subiti rispetto rispettivamente ai 13 e ai 34 dell’intero girone di andata). Calcolando che abbiamo lo scontro diretto favorevole i punti di vantaggio sul Pennarossa, la prima squadra esclusa dalla seconda fase, sono 11, un buon margine. Non possiamo ancora esultare, ma quanto meno pensare positivo. Dobbiamo salvaguardare la posizione dal ritorno del San Giovanni ora a -6, ma nello stesso tempo abbiamo l’ambizione di scalare almeno un’altra posizione di classifica visto che la Juvenes Dogana ci affianca e abbiamo lo scontro diretto favorevole. Anche la Cosmos, che però ha un calendario favorevole, può essere nel mirino: è distante quattro punti”.

La prossima partita è allo stadio di Acquaviva, sabato contro il Fiorentino. All’andata vinse la squadra di Costantini per 1-0. In dubbio il difensore Severi per un guaio muscolare.

