Calcio: Libertas, il nuovo attaccante Cozzino: 'Per me una sfida importante'

Assieme ai nuovi compagni di reparto Patrick Fabbri e Roberto Guidotti ed al difensore Daniel Cappello, forma il poker di rinforzi del club

Il forte difensore Daniel Cappello, classe 1999, ex Cervia, nella prima parte di stagione al Diegaro ed in precedenza al Fratta Terme, è l’ultimo arrivato in casa Libertas sul mercato di gennaio.

Assieme all’attaccante Enrico Cozzino, all’esterno d’attacco Patrick Fabbri e all’altro attaccante Roberto Guidotti, compone il poker di acquisti che la società ha messo a disposizione di mister Buda per la seconda parte di stagione in cui la Libertas è impegnata nel compito di raggiungere il suo obiettivo stagionale, ossia i playoff, come ha ribadito il presidente Massimo Ghiotti durante la cena degli auguri di Natale al ristorante La Vecchia Fonte di Borgo Maggiore.

Cozzino, attaccante centrale di piede destro, classe 2001, di 1,84 di altezza, è il sostituto di Osayande che già da più di un mese ha sciolto il contratto per approdare al Pietracuta. Proviene dal San Pietro in Vincoli, club di Promozione, dove la scorsa stagione è stato vittima di un infortunio ai legamenti, ed in passato ha vestito tra le altre le maglie del Solarolo e del Mesola in Promozione.

“Sono un attaccante centrale, ma questo non significa che sia un uomo d’area e basta – spiega - interpreto il ruolo mettendomi a disposizione della squadra, facendo gioco per i compagni, cerco di creare spazi e favorire gli inserimenti in zona gol. Allo Spiv avevo trovato spazio dopo lo stop per infortunio, qui conto di ritagliarmi uno spazio importante e fare dei gol per fare i punti che servono per raggiungere i playoff”.

Perché il campionato sammarinese?

“Avevo bisogno di nuovi stimoli e il campionato sammarinese può essere il palcoscenico giusto per mettersi alla prova e mettersi in mostra. Tra l’altro i campi da gioco e di allenamento sono in sintetico, belli e funzionali e questo penso possa essere un vantaggio per esprimere al meglio le proprie qualità”.

Per motivi burocratici, la prima partita di Cozzino così come degli altri nuovi acquisti di gennaio non sarà nella partita del 10 gennaio, alla ripresa del campionato contro i campioni in carica della Virtus, fresca vincitrice della Supercoppa, ma la nella settimana successiva contro il San Marino Academy.

TOMBOLA DELLA BEFANA Lunedì 5 gennaio la società organizza la Tombola della Befana al Teatro Nuovo di Dogana (ore 21). E’ la 12esima edizione. Il montepremi sarà di cinquemila euro. La serata sarà allietata dai comici Marco Dondarini e Davide Dalfiume. L'ingresso è gratuito.