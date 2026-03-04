Calcio: Libertas, la 'spinta' di Ghiotti: In tre gare ci giochiamo molto

Si comincia contro il Pennarossa dell'ex Sandro Macerata, poi Cosmos e Fiorentino. "Abbiamo un vnatggio di quattro punti da consolidare'

La sconfitta per 4-2 contro la Folgore in casa Libertas era stata messa in conto: il gap tra le due formazioni è stata confermata sul campo già nel primo tempo peraltro chiuso dai granata in vantaggio per 1-0 (rete di Patrik Fabbri).

Gli avversari hanno sfiorato il gol più volte che poi hanno messo a segno nella ripresa iniziata alla grande con un tris in 12 minuti.

"La Folgore è stata più brava di noi e dunque non c’è alcun rammarico – spiega il presidente della Libertas Massimo Ghiotti – la nota positiva è che le avversarie al massimo hanno perso o pareggiato, mi riferisco alla Juvenes Dogana davanti a noi e al Pennarossa e al San Giovanni che ha fermato la Virtus per quanto riguarda le avversarie alle nostre spalle. I nostri due competitor per i playoff ora sono a quattro lunghezze, un margine che dobbiamo consolidare nelle prossime partite”.

Sabato a Montecchio scontro diretto proprio con il Pennarossa guidato da Sandro Macerata, il sostituto di Adrian Ricchiuti.

“E’ una sfida che dobbiamo cercare di vincere o comunque non perdere, il momento di forma della squadra è buono come testimonia la striscia di quattro vittorie nelle ultime sei partite. I nuovi innesti hanno alzato il valore complessivo della rosa e anche sotto il profilo dell’atteggiamento c’è stato un cambio di passo. Sono fiducioso anche se il cambio di allenatore porta sempre una scossa e un tecnico come Sandro Macerata, già nostro calciatore e poi allenatore, sono certo che saprà fare bene in questa nuova avventura. La Libertas augura all’amico Sandro i migliori successi, ovviamente dalla prossima sfida”.

Quanti punti ritiene servano per arrivare ai playoff?

“Le prossime tre partite sono molto importanti se non decisive per il nostro futuro. Dopo il Pennarossa affrontiamo, infatti, Cosmos e Fiorentino, un trittico di partite da cui dobbiamo raccogliere il massimo perché poi contro Tre Penne, Tre Fiori e Virtus il nostro compito sarà proibitivo”.

Per la sfida contro il Pannarossa di sabato a Montecchio dovrebbe essere disponibile anche l’attaccante Cozzino.