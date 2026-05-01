Calcio, Libertas out ai playoff. Il ds Vitiello: 'Stagione positiva'

Nel turno preliminare la squadra di Buda nonostante l'1-1 è stata eliminata dalla Juvenes Dogana meglio piazzata in stagione regolare

La stagione della Libertas si è chiusa con l’uscita di scena nel turno preliminare dei playoff per mano della Juvenes Dogana. Un pareggio per 1-1 che dà diritto alla squadra avversaria di approdare ai quarti in virtù del migliore posizionamento in classifica (due risultati su tre): affronterà la Virtus.

Emiliano Vitiello, direttore sportivo della Libertas, qual è il bilancio della stagione?

“E’ stata una stagione in crescendo. Siamo partiti in ritardo, con delle difficoltà, abbiamo perso presto il bomber Osayande ritrovandoci senza attaccanti. Abbiamo girato a fine andata a 11 punti. Il ritorno, grazie anche ai nuovi innesti sul mercato di gennaio, gli attaccanti Cozzino, Fabbri e Guidotti, viceversa, è stata ottima con 24 punti: siamo stati la sesta squadra del girone e per un periodo anche la quarta: la Libertas è cresciuta e lo staff tecnico è stato bravo a lavorare sui limiti della squadra. Siamo andati ai playoff, che mancavano da due anni, da decimi”.

C’è rammarico per il playoff?

“Sì, abbiamo pareggiato 1-1 in rimonta con rete di Fabbri, abbiamo chiuso in nove ma anche in dieci siamo stati pericolosi. Con Guidotti su assist di Fabbri ci siamo mangiati la rete del 2-1, in precedenza lo stesso Fabbri è stato pericoloso. Insomma, abbiamo sfiorato la terza vittoria sulla Juvenes dopo le due in stagione regolare sempre per 1-0”.

Il futuro quale sarà?

“Mi incontrerò con la società a breve per capire quali sono le sue intenzioni, se c’è la volontà di proseguire il lavoro svolto oppure vuole fare altre scelte. Abbiamo messo le basi per ripartire da questo gruppo e rafforzarlo”.