Calcio, Lombardi al Carpi. Mister D'Amore ha firmato per il Legnago

Per il difensore ex Sammaurese, Rimini e San Marino, un biennale. Bomber Torsani conteso da Fratta Terme e Misano, Sartori al Fano. Tris Sammaurese: Pollini, Bertani e Dall'Osso

Lorenzo Lombardi, difensore centrale - col vizio del gol - del Lentigione, classe 2000, è del Carpi. Segue mister Stefano Cassani. E’ reduce da una in cui ha totalizzato 36 presenze (fra Serie D, Coppa Italia Serie D e Play-Off) condite da 6 reti e 1 assist. Prodotto del settore giovanile del Rimini, Lorenzo ha - a livello di prima squadra - vestito le maglie di Sammaurese, Rimini, Aglianese, Victor San Marino (società che ha portato dall'Eccellenza alla Serie D, agli ordini di mister Cassani) e, infine, Lentigione (sempre a disposizione del neo-allenatore biancorosso). Lombardi ha sottoscritto un contratto biennale.

SERIE D

Dell’Imolese si sistema un altro giocatore: Nunzio Brando, 2001, che approda al Legnago, retrocesso dalla serie C, dove giovedì ha firmato il mister della stessa Imolese, Gianni D’Amore (ds Giacomo Laurino) con il vice Giampaolo Ceramicola.

Il San Marino tratta la punta nativa di Modena del Corticella Matteo Rizzi, classe 1999 (12 gol), prima alla Correggese, Mezzolara, Castelfidardo.

La Sammaurese ha definito il portiere Lorenzo Pollini, 2004, ex Primavera Cesena. Arriva Romeo Bertani,classe 1999, centrocampista ex Cittadella Vis Modena ed infine il capitano degli ultimi anni dell’Imolese Lorenzo Dall’Osso, classe 1995.

Il Progresso ha ingaggiato il forte centrocampista classe ‘97 Nicholas Santoni, ex Bellaria, Sammaurese, Mantova, Cattolica, San Marino, Mezzolara che darà al centrocampo quel dinamismo ed esperienza indispensabile per mister Graffiedi.

Arriva ancheMatteo Caviniclasse 1992, forte centrocampista dalle spiccate qualità offensive, bravo in fase di inserimento.

Il Tropical Coriano insegue il difensore mancino del San Marino, classe 2002, Mirco Biguzzi, classe 2002, già al Progesso, United Riccione, Del Duca, Sasso Marconi. Enrico De Gori, classe 2006, sarà il secondo portiere del Tropical Coriano. Per l’attacco si pensa anche alla seconda punta del Gambettola, Filippo Mancini, molto richiesto in Eccellenza e Promozione: il Tropical Coriano può fare valere la categoria superiore.

ECCELLENZA

Il Fratta Terme ha individuato in Alessandro Torsani, classe 2000, nelle due ultime stagioni al Gabicce Gradara, l’attaccante per rinforzare il pacchetto offensivo. Sul giocatore, però, c’è il Misano, club in cui Torsani ha già militato in passato, ed un club delle Marche (Nuova Real Metauro ?)

Giacomo Santucci, esterno offensivo classe 2000, è nuovo giocatore del Solarolo dopo le esperienze ad Alfonsine, Classe e San Pietro in Vincoli, Giacomo è pronto a mettere la sua qualità al servizio del gruppo. Arriva anche Daniele Savini. Si tratta di un centrocampista, classe 2002. Ex Bologna e Santarcangelo nei settori giovanili, Daniele ha già accumulato esperienza tra Eccellenza e Promozione con Alfonsine, Medicina, Russi e Classe. Ufficiale il nuovo attaccante Luca Andreoli,classe 1997.

Il Sanpaimola annuncia il ritorno di Simone Fabbri, attaccante classe 2007. Il suo viaggio calcistico è iniziato a Voltana, con tappe ad Alfonsine, Sanpaimola, Cesena e Imolese e ora è di nuovo al Sanpaimola.

Giacomo Lenzi, centrocampista classe 1995, torna a vestire la maglia del Sant’Agostino dopo l’esperienza al Codifiume.

PROMOZIONE

A Misano con Valeriani e Simoncelli resta anche Cristian Laro, centrocampista classe 2000, cresciuto nel settore giovanile. Se ne andrà il bomber Matteo Sartori, su cui punta forte il Fano (Promozione Marche) che ha già tesserato Niccolò Gucci. In arrivo il portiere del Bellariva ed ex Primavera del Rimini Dario Conti (2005). Trattativa per il centrocampista Matteo Vagnarelli, classe 2001, nell’ultima stagione al Gambettola.

Al Classe c'è il ritorno del centrocampista Pietro Renzi, classe 2003. Muove i suoi primi passi nel Settore Giovanile della Compagnia dell’Albero per poi passare al Ravenna FC. Nel 2018 approda al Classe dove gioca sino all’Under 17 Élite. Viene poi ceduto in prestito per due stagioni al Fosso Ghiaia dove, a soli 17 anni, fa il suo esordio in Promozione. Passa al Cervia e poi in prestito al Reno con cui vince i play-off ed approda in Eccellenza collezionando oltre 30 presenze. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Portuense Etrusca.

L’attaccante Vittorio Ricciardi, classe 2002, torna al Classe dopo la salvezza con il Fosso Ghiaia dove è stato protagonista.

Il Roncofreddo dopo Matteo Vivo, classe 2000, ex Novafeltria, Santarcangelo e Savignanese, punta su Michael Angelini, classe 1983, ex Sammaurese, dopo un anno di inattività, torna in campo. Pareva destinato alla Libertas, invece si è accordato con il Bakia

Anche per la stagione 2025-2026 Giorgio Screpissarà al Gambettola come direttore generale.

Il Bellariva ha tesserato due giovani del Tropical Coriano, i gemelli 2005 Ronci: Filippo (centrocampista) e Simone (difensore esterno).

Il Reno ha preso due giocatori mancini classe 2006 dal Classe, il centrale difensivo Giulio Corrado e il terzino sinistro Andrea Casellato. Mirino sull’attaccante Michael Noschese, in uscita dalla Comacchiese.

Il Civitella ha ingaggiato Karim Bara,classe 1997, ex Diegaro, Russi, Giovane Cattolica, Edelweiss, e nel campionato sammarinese Cailungo, Libertas e Domagnano. E’ reduce da una stagione in Eccellenza in Sardegna al Barisardo.

Lo Sparta Castel Bolognese dà il benvenuto a Nicolas Tola, centrocampista di sostanza e qualità, reduce dall’esperienza con il Massalombarda. Un giocatore fortemente voluto dal ds Landi da mister Vittozzi. Centimetri, presenza fisica e intelligenza tattica: Tola è pronto a dare equilibrio, ritmo e carattere al cuore del gioco rossoblù.

PRIMA

Il Torconca rinforza la difesa con Davide Bologna dell'Asar, classe 1992. Il Sant’Ermete rafforza l’attacco con Enea Capi, classe 2004, ex settore giovanile del Rimini, Gabicce Gradara, Victoria.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il centrocampista Filippo Fabbri,nell’ultima stagione al Pietracuta, ex Marignanese dove ha vinto il campionato, richiesto da più club, andrà al Tre Penne che riabbraccia l’attaccanteImre Badalassi:74 gol in tre stagioni e un campionato sammarinese in bacheca.

Il Fiorentino dà il benvenuto a Stefano Cucchi, difensore in arrivo dal Civitella. Esperienza, determinazione e solidità al servizio del reparto arretrato.

Pietro Mengucci è del Domagnano. Terzino mancino classe 2003, arriva dal Gambettola, dove ha giocato le ultime due stagioni. Sempre in Eccellenza, ha vestito la maglia del Victor San Marino, vincendo il campionato nella stagione 2022/23.

La Juvenes Dogana inserisce nel roster Andrea Comuniello, attaccante classe 1995, nella passata stagione alla Savignanese. Vanta già esperienze nel campionato sammarinese con le maglie del San Giovanni e del Murata, mentre in Italia ha militato anche nel Gatteo, nel Santarcangelo e nel Diegaro. Il DS Fabio Gentilini ha voluto puntare su di lui per completare il reparto offensivo.

Antonio Bua, punta centrale dell’Athletic Poggio, classe 2001, giocherà nella prossima stagione al Cailungo assieme aRiccardo Michelucci.