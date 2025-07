Calcio, Massa Lombarda: tra i pali Stanzani. Savini per il Solarolo

Il portiere nell'ultima stagione era al Sasso Marconi: Fratta Terme: ufficializzati tre difensori. L'attaccante Fabbri al Sanpaimola

Il Cittadella Vis Modena ha ingaggiatoLuigi Dodaro, centrocampista centrale, classe 1997, può vantare un’ importante esperienza in Serie D. L’ultima stagione, disputata con la maglia del NovaRomentin, è stata arricchita da 32 presenze in campionato, 3 gol e 5 assist.

Saverio Barbaro, classe 2003 scuola Bologna ed Imolese per poi approdare al Medicina. Centrocampista con spiccate qualità offensive si appresta ad affrontare la sua prima stagione al Progresso in serie D.

Il Massa Lombarda si rinforza con Luca Stanzani, portiere classe 1998. Ha indossato le maglie dell’Imolese, Corticella e Sasso Marconi. Nell’ultima stagione in forza al Medicina Fossatone. A centrocampo ecco Gianmarco Savelli, classe 2001. Ha indossato le maglie del Classe, Alfonsine e della Cosmos nel campionato sammarinese. Nell’ultima stagione in forza alla Reno S.Alberto.

Il Fratta Terme ha ufficializzato tre difensori: Riccardo Signore, difensore esterno 2005, ex Gambettola e Faenza nella scorsa stagione, cresciuto nel settore giovanile del Forlì; Manuel De Luca, classe 1995, difensore centrale, ex SPIV, Savignanese e Ribelle (sette stagioni in Eccellenza, cinque in Promozione e perfino un campionato di Serie D). Un difensore esperto, solido e abituato a battaglie vere. Infine, Nicolas Benini,classe 2002, arriva dal Forlimpopoli con voglia di mettersi in mostra e fame da vendere. Giovane, ma con testa da veterano.

Il Sanpaimola annuncia il ritorno di Simone Fabbri, attaccante classe 2007. Il suo viaggio calcistico è iniziato a Voltana, con tappe ad Alfonsine, Sanpaimola, Cesena e Imolese e ora di nuovo qui, al Sanpaimola.

Daniele Savini è del Solarolo. Si tratta di centrocampista, classe 2002. Ex Bologna e Santarcangelo nei settori giovanili, Daniele ha già accumulato esperienza tra Eccellenza e Promozione con Alfonsine, Medicina, Russi e Classe.

Al Santarcangelo riconferma anche per il portiere Francesco Chiarabini che si è ben disimpegnato nella scorsa stagione forte di una crescita tattica e mentale.

Lo Sparta Castel Bolognese dà il benvenuto a Nicolas Tola, centrocampista di sostanza e qualità, reduce dall’esperienza con il Massalombarda. Un giocatore fortemente voluto dal DS Landi da Mister Vittozzi. Centimetri, presenza fisica e intelligenza tattica: Tola è pronto a dare equilibrio, ritmo e carattere al cuore del gioco rossoblù.