Calcio, Matteo Ronchi firma per l'Andria. Luca Hassler all'Imolese

Il difensore ha militato con Rimini, Ravenna e Forlì. Nell'ultima stagione al Fiorenzuola. Prasso al Sasso Marconi. Il centrocampista Pigozzi alla Stella

Il giovane esterno offensivo classe 2006 Luca Hassler dal Riccione sale in D, nell’Imolese. Manca solo l'ufficialità. Alle sue spalle la Primavera della Vis Pesaro e tutta la trafila del settore giovanile a Rimini fino alla Primavera.

La Fidelis Andria comunica l'acquisto a titolo definitivo del giocatore Matteo Ronchi. Classe '96, il difensore centrale riminese nella scorsa stagione ha giocato in serie D nel Fiorenzuola 1922 registrando 35 presenze, 1 gol e 1 assist. In passato ha indossato le maglie del Forlì, del Trento Calcio e del Ravenna.

Il difensore del San Marino Mirco Biguzzi (dlasse 2002) è conteso da Tropical Coriano, Casatese e Club Milano: in settimana la firma. L'attaccante Nicholas Marra, che pareva destinato al Castenaso, sale in serie D al Sasso Marconi. Lo volevano anche Massa Lombarda e Comacchiese. Al Sasso Marconi anche il difensore esterno mancino Nicolò Prasso, che si è distinto al Tropical Coriano.

PROMOZIONE

A sorpresa il centrocampista Luca Pigozzi, classe 2000, ha firmato per la Stella. E’ cresciuto nelle giovanili di Rimini, Cesena e Santarcangelo, con la cui maglia ha esordito in Serie D. Pigozzi ha poi militato in Eccellenza difendendo i colori di Fya Riccione, Tropical Coriano e Terre di Castelli con cui ha giocato anche una finale play off con il Giulianova. Era richiesto dal Misano.

Lo Sparta Castel Bolognese chiude il mercato estivo con l’arrivo di Giuseppe Colino, attaccante reduce da due buone stagioni al Consandolo in Promozione. Colino porta esperienza e qualità al reparto offensivo rossoblù, dopo aver vestito anche le maglie di Solarolo, Lavezzola, Sanpaimola e Conselice, sempre tra Promozione ed Eccellenza.

PRIMA

Il Granata si rafforza ancora con il centrocampista Riccardo Vandi dalla Savignanese; il portiere Denis Casadei dal Cervia United ed il centrocampista Thomas Brighi dal Roncofreddo.