Calcio, Misano Allievi U17 Regionali: a tu per tu con mister Daniele Baldi

La squadra è a metà classifica con 18 punti dopo 14 giornate e domenica al giro di boa affronta l’Osteria Grande al campo di via dei Platani

Da tre stagioni al settore giovanile del Misano, il tecnico Daniele Baldi, classe 1960, dopo due campionati alla guida della squadra Allievi provinciali da quest’anno è capo della formazione Allievi Under 17 Regionali.

“Siamo partiti subendo una emorragia di giocatori: l’anno scorso i 2009 erano 40, ebbene ci siamo ritrovati in 17: molti sono andati al Rimini Calcio – spiega il tecnico – ora abbiamo inserito tre pedine: il centrocampista Marco Staccoli, classe 2010, ex Rimini e di ritorno dall’Asar i gemelli Diana, Alessandro (esterno offensivo) e Federico (centrocampista) irrobustendo la rosa e rendendola più competitiva”.

Il Misano è a metà classifica con 18 punti dopo 14 giornate, è reduce dal pareggio per 2-2 sul campo del Tropical Coriano e al giro di boa affronta domenica alle 10,30 al campo di via dei Platani, l’Osteria Grande che in classifica ha due punti in meno.

“Purtroppo abbiamo perso per strada dei punti in malo modo, in maniera particolare quella contro il Classe nell’ultima in casa per 2-1 dopo essere andati in vantaggio – spiega il tecnico – vincendo domenica faremmo un salto significativo girando a quota 21. La cosa buona è che non abbiamo sfigurato contro le prime della classe”.

Il suo obiettivo qual è?

“Da una parte conquistare più punti possibile. Fare risultato è importante, dà ulteriori stimoli ai ragazzi nel lavoro quotidiano, significa giocare la partita successiva con animo diverso. Anche a livello giovanile il risultato conta, almeno io la penso così. Dall’altra, l’obiettivo è fare crescere i ragazzi affinché nella prossima stagione giochino nel campionato Under 18 regionale, al quale quest’anno la società ha deciso di non partecipare, oppure addirittura nella Juniores Elite”.

Il bomber della squadra è Alessandro Pari con 11 gol (“ha qualità in proiezione futura come del resto altri ragazzi”), altro giocatore importante è il trequartista Ivan Murizzi da Montecchio, piedi educati, idee di gioco (“fa grandi sacrifici, è un esempio per i compagni”).

Baldi, come gioca la sua squadra?

“Dalla cintola in su lascio libertà di azione ai singoli, non ingabbio in schemi i giocatori. In fase difensiva abbiamo una certa organizzazione, dobbiamo crescere per cui cerchiamo di difendere forte già a 60 metri dalla porta, lontano dall’area di rigore. Le nostre partite non sono mai noiose”.

Ha allenato in prima squadra, in serie D (Pergolese), Eccellenza (Cattolica, Morciano, Fusignano), Promozione (Marignanese, la prima panchina senior): cosa cambia nel settore giovanile?

“A livello giovanile incide di più un allenatore ed è più gratificante il lavoro in quanto tocchi con mano i progressi dei giocatori in maniera costante”.