Calcio, Misano ambizioso: Tamagnini in attacco, derby con il Bellaria per Tiraferri

La squadra allenata da Oscar Muratori tratta anche il centrocampista ex Gambettola Vagnarelli. Il Bellaria ufficializza Cristiani e l'attaccante Zarrelli

La Correggese fa le cose in grande. Dopo Arrondini, per l’attacco ecco Riccardo Barbuti, classe 1992, una carriera tra serie C e D, dalla stagione 2022/23 è sceso nei dilettanti, militando prima nella Pistoiese (15 presenze) e poi nell’Alcione Milano, con cui ha conquistato la promozione in Serie C grazie a 7 gol in 35 partite. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Prato, realizzando 5 gol in 24 presenze.

Attivo il Progresso di mister Graffiedi. Ecco Pietro Majani e Lorenzo del Bianco, entrambi 2006 scuola Bologna entrambi con un campionato intero di Eccellenza alle spalle. Il primo è un terzino strutturato soprannominato il Capitano perché nella trafila delle giovanili del Bologna ha sempre indossato la fascia. Lorenzo è un centrocampista eclettico di buona fisicità e visione di gioco.

L’ex attaccante argentino del Tropical Coriano, Lautaro Dantraccoli, classe 2003, 10 gol si è accasato in Eccellenza umbra (Atletico Bmg) del presidente Fabiani.

CURIOSITA’

Il Desenzano di Marco Gaburro ingaggia Gianmarco Gabbianelli, classe 1994, giocatore eclettico che può ricoprire più ruoli: nato calcisticamente come trequartista, predilige giocare come esterno destro. Ex Alma Juventus Fano, Matelica, Monterosi, Campodarsego, Albinoleffe, Rimini, Aglianese, Luparense e nella scorsa stagione sportiva con la Vigor Senigallia. Complessivamente ha collezionato 376 presenze tra serie C e serie D siglando 65 reti.

La Reggiana continua a rafforzare la struttura del proprio vivaio:Maurizio Nerientra a far parte dell’organigramma tecnico granata con l’incarico di direttore tecnico del Settore Giovanile, affiancando il responsabile Pietro Lodi nella gestione e nella programmazione dell’attività giovanile. Classe 1965, Neri porta con sé un bagaglio di competenze maturate in oltre quindici anni di lavoro nei settori giovanili di Parma e Sassuolo.

ECCELLENZA

La nuova Spal si chiama Ars et Labor Ferrara. La proprietà scelta dal sindaco per il nuovo corso parla argentino, con Juan Martin Molinari. Sei le cordate che si erano proposte, la bandiera Mirco Antenucci avrà un ruolo importante nella società, a livello tecnico-sportivo. Molinari aveva il 10 per cento del Perugia, quota che ha lasciato. Stanziato un capitale di due milioni di euro per il primo anno. Sandro Federico,reduce dall’esperienza di Teramo, sarà essere il di direttore generale e lavorerà in stretta sinergia con Antenucci.

Diego Cantelliè un nuovo giocatore del Corticella. Difensore di grande spessore, nonostante la giovane età vanta una settantina di presenze in Serie D. Classe 2002, di piede destro, abituato a giocare anche laterale basso arriva al Biavati dopo le ultime esperienze a Sant’Agostino e Medicina.

Il Massa Lombarda si rinforza in attacco cone due giocatori. Arriva Marco Senese,classe 1994, già protagonista nella stagione 2016/2017,per poi passare all’Argentana e negli ultimi sei anni alla Valsanterno. L’altro volto nuovo è Gabriele Torino, classe 2005. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Reno S.Alberto.

PROMOZIONE

Anche il Misano fa la voce grossa sul mercato. L'ultimo arrivato è l'attaccante mancino Andrea Tamagnini. Classe 1999, nell’ultima stagione è stato protagonista al Tropical Coriano e prima alla Fya Riccione e alla Savignanese. E' stato il protagonista dello spareggio promozione al Romeo Neri di Rimini contro il Mezzolara seganndo con un eurogol la rete del successo della squadra di Massimo Scardovi. Era inseguito anche dal Santarcangelo.

Il club tratta anche i centrocampisti Matteo Vagnarelli del Gambettola e Luca Pigozzi,nquest'ultimo nelle ultime stagioni al Terre di Castelli ed il difensore Luca Tiraferri sempre del Tropical Coriano, conteso anche dal Bellaria. Sono già arrivati: il difensore Giammarco Alvisi,2005, nell’ultima stagione al Verucchio dopo l’inizio a Pietracuta; l’esterno Emilio Di Pollina, classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Rimini, in forza nella scorsa stagione al K Sport Montecchio, Filippo Tamai, centrocampista classe 2005 ex Sammaurese, Urbania e Riccione; Dario Conti, portiere classe 2005, ex Primavera Rimini Calcio e Bellariva.

Quanto al Bellaria, confermate le indiscrezioni di Altarimini.it. Preso Andrea Cristiani, classe 2001, cresciuto calcisticamente nel Rimini, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera. In seguito ha indossato le maglie di Savignanese in Serie D e Riccione in Eccellenza, prima di trasferirsi a Bologna per motivi di studio, dove ha continuato a giocare da protagonista in Promozione con l’Osteria Grande.

Altra pedina è l’attaccante Emanuele Zarrelli, classe 2003. Il suo percorso inizia nelle giovanili del Bakia, per poi proseguire alla Primavera del Cesena sotto la guida di mister Giovanni Ceccarelli. Un’esperienza formativa importante, che ha contribuito notevolmente alla sua crescita tecnica. Successivamente si è messo in mostra nel campionato di Promozione con le maglie di Diegaro e San Pietro in Vincoli ed in Prima Categoria con il Granata.

Il Cervia è vicino all’attaccante di esperienza Daniele Melandri, 1988, ex tra gli altri club di Parma, Forlì e Fano.

Per il Bellariva una serie di volti nuovi. I portieri Julian Starna ex Verucchio e San Giovanni; Michelangelo Fontana,2006, Juniores Coriano. Il difensore Davide Zamagni, 2005, giovanili Rimini, ex Athletic Poggio. I trequartisti- seconde punte: Denis Gennari e Lorenzo Berlini,classe2006, del Coriano (il secondo di proprietà del Santarcangelo) e già in Rappresentativa Regionale; l'attaccante: Alessandro Rattini, 2005, Tropical Coriano e Domagnano.

PRIMA

Alessandro Flore è un nuovo giocatore del San Bartolo. Classe 2007, difensore centrale di prospettiva, arriva dalla Juniores Nazionale dello United Riccione.

CAMPIONATO SAMMRINESE

Il Tre Penne ufficializza gi arrivi dal Cosmos del centrocampista sammarinese Simone Loiodice; dell’esterno classe 2001 Lorenzo Pastorelli; dell’attaccante Lucio Peluso, che ha vissuto la scorsa stagione con la maglia del Gambettola in Eccellenza. E’ vicino anche il difensore centrale Angelo Gregorio, in uscita dal Pietracuta.