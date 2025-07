Calcio, Misano: confermati Manfroni, Traini, Simoncelli e Valeriani

La squadra di Muratori si allenerà al pomeriggio. Il Diegaro cerca anche il difensore Difino e l'attaccante Mancini. Juvenes Dogana: il mister è Boldrini

Il Misano ha affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2025/2026 a mister Oscar Muratori. Per lui un ritorno speciale: nella stagione 2013/2014 ha indossato la maglia del Misano nel campionato di Eccellenza. Sul fronte giocatori, via Gravina (diretto alla Savignanese), riconferme per Traini, Valeriani e Simoncelli e Manfroni, altre se ne aggiungeranno: attorno a questi over tanti giovani. Gli allenamenti saranno al pomeriggio. Non è previsto l’arrivo di un direttore sportivo.

La Sampierana conferma il jolly Sylla.

Il Sant'Agostino Calcio dà il benvenuto a due nuovi acquisti: Pietro Simone, classe 2001 attaccante esterno, lo scorso anno in forza al Massa Lombarda e Francesco Ribello difensore centrale classe 2003, prodotto del settore giovanile che ritorna a casa dopo l'ultimo anno al Bentivoglio.

Dovrebbe arrivare anche l’attaccante Luigi Battiloro, che era l’obiettivo dello Sparta, che nel frattempo ha perso Davide Placci accasatosi al Forlimpopoli. Si tratta di un attaccante classe 92, nell’ultimo campionato in doppia cifra (10). Per lui tanti campionati in Eccellenza tra Faenza ed Imola ed anche D a Castenaso.

Assalto del Diegaro per il difensore Alessandro Difino, conteso da Bellaria, Riccione e Gambettola, il club in cui ha militato nell’ultima stagione. E nelle ultime ore è stata allacciata una trattativa per l’attaccante del Gambettola Filippo Mancini (in ballo c’è anche il Medicina).

Il Riccione oltre che su Alessandro Difinoè sulle tracce del difensore Filippo Belicchidel Pietracuta. molto richiesto sul mercato.

Lo Young Santarcangelo desidera esprimere la propria sincera gratitudine a sei giocatori che, con la conclusione della stagione sportiva, termineranno il loro percorso con la nostra squadra: Klajdi Hysa, Gabriele Nucci, Gianmaria Rigoni, Nicola Canarecci, Thomas Caverzan ed Emanuel Maioli.

“Durante il periodo trascorso con il Santarcangelo, questi atleti hanno dimostrato dedizione, impegno e professionalità, contribuendo in maniera significativa alla crescita del gruppo e ai risultati raggiunti sul campo - spiega la società in un comunicato - Il loro apporto umano e sportivo ha rappresentato un valore aggiunto per la società, lo staff tecnico, i compagni di squadra e tutto l'ambiente gialloblù. A ciascuno di loro rivolgiamo un sentito ringraziamento per il percorso condiviso ei sacrifici concreti. Auguriamo il meglio per il futuro, certi che sapranno affrontare con determinazione le prossime sfide sportive e personali”.

Il Sant'Ermete tessera il terzino destro Davide Celli, già in forza al Pietracuta e al Verucchio, quest'anno al Domagnano.

Il Forlimpopoli ha preso anche Giovanni Bottini, difensore classe 1996. Vanta esperienze in Eccellenza con il Classe, in Promozione con Reno, Reda e Savarna. Lo scorso anno ha giocato al Savio. Un difensore con il vizio del gol, nella sua ultima avventura ne ha segnati tre.

Il San Mauro Pascoli, neopromosso in Seconda categroia, dopo la finale playoff vinta contro l’Atletico Marecchia, ha scelto come mister Adil Mezgour, ex giocatore, già al settore giovanile del Victoria (ha vinto il campionato Under 19 provinciale) e nell'ultimo campionato alla guida della squadra di Terza categoria del Victoria Future Gen (qualificata playoff).

CAMPIONATO SAMMARINESE

Alla Juvenes Dogana il nuovo allenatore è Riccardo Boldrini, tecnico di comprovata esperienza, alle spalle una lunga esperienza alla Stella San Giovanni di Rimini. Prende il posto di Achille Fabbri che la società ringrazia per l'ottimo lavoro svolto nella passata stagione facendo glia un caloroso in bocca al lupo per il prossimo futuro. Ritorna l'attaccante Gianluca Benedetti.

“Da parte mia va al presidente Zavatta il ringraziamento per questa bellissima esperienza – commenta Achille Fabbri – Siamo partiti male, tra mille difficoltà, e grazie al lavoro e all’impegno di tutti ci siamo rialzati con un finale di stagione molto buono: 17 punti in nove partite e al playoff siamo usciti senza perdere contro il Fiorentino (1-1). Abbiamo subito pochi gol pagando dazio alle difficoltà realizzative dettate anche dall’età media molto giovane della rosa. Il futuro? Valuterò le proposte che mi arriveranno, sono carico per nuova sfide”.