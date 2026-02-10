Calcio, Misano: è Carnevale, sfilata dei bambini in maschera e poi il buffet

Domenica nell'intervallo della partita allo stadio Santamonica contro il San Pietro in Vincoli: coinvolti i bambini dell'Attività di Base. Juniores ko

Week end condizionato dal maltempo. La Under 15 provinciale non ha giocato (sarà in campo domenica alle 10,30 a Coriano), la partita degli Allievi Under 17 Regionale è stata sospesa al 45’ per impraticabilità del campo. Ha giocato solo la Juniores Under 19 Elite sconfitta in trasferta.



Domenica allo stadio Santamonica nell’intervallo di Misano-San Pietro in Vincoli sfilata in maschera dei bambini del settore giovanile del Misano, segnatamente dall’Attività di Base (dal 2013 al 2020). Un momento di festa con buffet finale per tutti. Ingresso gratuito per i genitori.



I RISULTATI



JUNIORES UNDER 19 ELITE



A Voltana su un campo pesante la squadra di Bonetti è stata battuta 4-1 dal Sanpaimola dopo aver chiuso il primo tempo sull’1-1 con rete di Asenov. Nella ripresa, subito il 2-1, il Misano è calato mentalmente e la squadra di casa ne ha approfittato.



Prossimo turno sabato contro il Faenza, quarto in classifica, al campo di via dei Platani alle ore 15.



MISANO: Orsini, Casali, Cantelli, Mason, Fraternali, Catra, Giuliani, Lampani, Asenov, Monteiro, Ciampa. A disp. Giunta, Beradinelli, Carloni, Buccolo, Sinanaj. All. Bonetti





ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI



Asar – Misano 2-1



Sconfitta nel recupero di giovedì scorso per la squadra di Baldi. Nonostante l’espulsione di Biandronni al 4’, il Misano va in vantaggio due minuti dopo con Pari. Pareggio Asar a metà frazione e gol vittoria dei riccionesi sul finale di gara.



MISANO: Esposito, Fabbri, Carlini, Biandronni, Mulazzani, Diana F.(Del Medico), Mencarini (Lunadei), Pari (Carnevale), Murrizi (Bacchini), Conti. All. Baldi



Edelweiss – Misano sospesa al 45’ (0-0)



Domenica a Forlì contro l’Edelweiss partita sospesa a fine primo tempo per impraticabilità del campo. I 45 minuti giocati sono stati caratterizzati da due episodi: rigore sbagliato dal Misano al 20’ (Pari calcia alto) il cui portiere Esposito ha parato un rigore (35’).



Prossimo turno domenica alle ore 10,30 a Misano contro il Sasso Marconi.



MISANO: Esposito, Conti, Carlini, Diana F., Mulazzani, Fabbri, Lunadei, Mencarini, Pari, Murrizi, Diana A. All. Baldi.