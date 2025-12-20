Calcio, Misano: festa di Natale in grande stile, gli orizzonti del 2026, i 50 anni

Il vice presidente Giorgio Bonardi: 'Siamo in testa e vogliamo rimanerci fino alla fine. Ci sta cuore e molto anche il settore giovanile'. Presente il sindaco

Festa di Natale in grande stile per il Misano Calcio al ristorante Grillo Bianco di Misano Monte con ricca lotteria a premi finale, alla presenza di giocatori della prima squadra, dirigenti, squadre e tecnici del settore giovanile, collaboratori. Una serata in allegria condotta sul palco dal vice presidente Giorgio Bonardi, che ha dato voce ai tecnici dell’ importante realtà calcistica del territorio e premiato con la maglia celebrativa per i 50 anni del club (cadono nel 2026) l’appassionato Mario Ubaldini, già dirigente e da sempre al seguito della squadra. Assente il presidente Marzo Manzi per un improvviso problema di salute il quale ha mandato un messaggio di saluto.

Tra i graditi ospiti anche il sindaco Fabrizio Piccioni ed il consigliere regionale Figc Sergio Franco. Il primo cittadino di Misano - è al sesto anno dopo i dieci da vice - ha ricordato i numerosi investimenti da parte dell’amministrazione comunale nelle strutture per supportare al meglio il lavoro delle società e creare così una sinergia per dare ai ragazzi la possibilità di svolgere al meglio la propria disciplina. Sotto questo profilo – ha ribadito il sindaco - il Misano lavora bene, da sempre è molto attento all’aspetto sociale, allo sviluppo dell’attività giovanile e di questo gliene va dato merito.

Sergio Franco, che è anche delegato reggente della delegazione provinciale di Rimini, ha sottolineato come il Misano, società storica del territorio, abbia sempre creduto con i fatti nel settore giovanile come testimoniano le classifiche delle graduatorie di utilizzo dei giovani.

“Abbiamo sempre collaborato in maniera proficua con Andrea Signorini – ha sottolineato - ed ora ci stiamo confrontando altrettanto bene con la nuova proprietà che abbiamo supportato per gli aspetti burocratici in ordine al cambio di proprietà. Al Misano calcio vanno i miei auguri di buon lavoro”.

Il vice presidente del Misano Giorgio Bonardi mette l’accento sul settore giovanile: “Siamo convinti di avere con noi bravi tecnici, che lavorano con passione e professionalità, il viatico migliore per far sì che il nostro club sia la meta preferita di altri giovani calciatori della zona. Puntiamo sulla qualità, sulla crescita tecnica dei ragazzi, la linfa vitale di ogni società perché la prima squadra deve poter pescare nel proprio settore giovanile”.

Ovviamente non può mancare il riferimento alla prima squadra: “Siamo primi in classifica e vogliamo continuare ad esserlo a lungo, anzi arrivare in fondo in questa posizione, cosa che non è purtroppo successa la scorsa stagione – sorride Bonardi – il mese di gennaio sarà molto importante: il calendario ci strizza l’occhio e dobbiamo sfruttarlo per allungare il passo”.