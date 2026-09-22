Calcio, Misano: hurrà per la U18 Regionale. La Finlandia si allena al Santamonica

La squadra di Lualdi ha battuto in trasferta l'Accademia Marignanese 4-2. Sconfitta per la Juniores Under 19 Elite

Una vittoria ed una sconfitta per le squadre del settore giovanile del Misano, club che in questa settimana ha ospitato nel suo stadio Santamonica la Nazionale della Finlandia, che sabato alle ore 18 al San Marino Stadium di Serravalle sarà impegnata contro la Nazionale San Marino al debutto nella Lega C di UEFA Nations League.

Una scelta che ha inorgoglito il club del presidente Manzi, dettata dal fatto che l’impianto è uno dei pochissimi del territorio con il campo da gioco in erba (e ben curato) e le strutture sono a regola d’arte con i parametri del calcio professionistico.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

La Juniores Under 19 Elite è stata battuta in casa, sul campo di Villaggio Argentina, dal Classe per 3-1. La partita è stata aperta fino alla fine, il terzo gol è arrivato allo scadere con la squadra di Lualdi, ancora in via di completamento nell’organico, alla ricerca del pareggio. Il portiere ospite è stato protagonista di tre interventi decisivi. La rete della squadra di casa è arrivata sullo 0-2 ad opera di Murizzi con un gran tiro da fuori.

Nel prossimo turno il Misano sarà di scena lunedì alle ore 20 a Mezzano contro la formazione locale.

MISANO: Bruschi, Tajq, Graziottin, Cobo, Mulazzani, Mosca, Berardinelli, Fabbri, Bartoli, Paci, Cavallo. Nella ripresa sono entrati: Murizzi, Bacchini, Carloni, Anatriello. All. Lualdi

UNDER 18 REGIONALE

Il Misano ha colto una vittoria a Marignano contro l’Accademia Marignanese per 4-2. In vantaggio 2-0, la formazione di casa ha accorciato le distanze su rigore, poi è arrivato il 3-1 del Misano, quindi nuova rete dell’Accademia Marignanese a tenere aperto il match ed infine il suggello ospite dal dischetto. A segno Del Medico, doppietta di Anatriello e gol di Graziotin.

Nel prossimo turno domenica alle ore 10 match in casa contro il Torconca al campo di Villaggio Argentina.

MISANO: Gambuti, Conti, Aliu, Fabbri, Mulazzani, Bacchini, Giuranna, Del Medico, Bartoli, Anatriello, Ceccolini. Nella ripresa sono entrati Graziotin e Doumi. All. Lualdi.