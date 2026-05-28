Calcio, Misano: il 31 chiudono le iscrizioni per il Pro Talent Junior Camp

Misano Cup nel vivo: il Misano Allievi nei quarti di finale. Romagna League: Juniores eliminata ai rigori dalla Stella

Entra nel vivo la Misano Cup con la squadra del Misano sugli scudi. In Romagna League la Juniores esce di scena ai rigori in semifinale. Domenica 31 maggio chiudono le iscrizioni della Pro Talent Junior Camp.

JUNIORES

In semifinale alla Romagna League il Misano in vantaggio due volte con due gol di scarto sulla Stella (3-1 e 4-2 al 70’) si fa raggiungere nei minuti finali (terza rete ospite su rigore contestato): 4-4 alla fine dei tempi regolamentari (3-2 all’intervallo). Ai calci di rigore un errore in più da dischetto condanna la squadra di Bonetti. Partita avvincente e ben giocata dalle due formazione

MISANO: Mattei, Casali, Mason, Lampani, Catra, Cantelli, Ciampa, Giuliani, Asenov, Bonetti, Castro. Nella ripresa sono entrati: Monteiro, Fraternali, Buccolo, Amati. A disposizione: Berardinelli, Carloni, Giunta, Sinanaj. All. Bonetti

ALLIEVI

La formazione Allievi guidata da Baldi approda ai quarti di finale battendo il Conca Academy per 4-0 al termine di una partita caratterizzata dal gran caldo.

Parte forte il Misano che deve fare a meno in una volta sola di Mugellesi, Murrizi e Lunadei. Gol in avvio di Del Medico, raddoppio di Sparaventi. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Si ricomincia, ma il cliché non cambia; quando si ricomincia tris ad opera di Carnevale, che si trova a tu per tu con il portiere e non sbaglia. Espulso a fine partita Fabbri: due giornate di squalifica.

Lunedì o mercoledì prossimo i quarti.

MISANO: Mattei, Conti (50’ Bacchini), Lunadei (65’ Bacchini), Diana F., Fabbri, Mulazzani, Del Medico (55’ Giuranna), Mencarini (70’ Rusciadelli ), Diana A, Pari (Staccoli, Pari (65’ Carnevale), Sparaventi (Diana A.), Bartoli (50’ Cosco). All. Baldi.

GIOVANISSIMI

La squadra di Pangrazi-Pratelli sabato sono di scena alle fasi finale del torneo di Montescudo

MISANO CUP

La fase a gironi riservata alle categorie Under 17 e Under 15 termina oggi, giovedì 28. Le partite degli Under 17 hanno come teatro lo stadio Santamonica, quelle Under 15 si giocano in parte al Santamonica ed in parte a Villaggio Argentina .Le fasi finali saranno dall’1 al 10 giugno con quarti, semifinali e finali che si giocheranno al Santamonica.

Venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 saranno di scena Esordienti e Pulcini 2014 e 2015.

PRO TALENT JUNIOR CAMP

Una new entry d’eccezione nello staff tecnico del Pro Talent Junior Camp, il camp estivo organizzato dall’ S.S.D. Misano (è la prima edizione). Si tratta di un allenatore speciale: Alessandro Tonti, premiato come miglior portiere della serie C nella scorsa stagione con la maglia del Pineto.

Tonti sarà presente tre volte alla settimana per guidare tre sedute di alta formazione dedicate ai portieri, condividendo esperienza, metodo e consigli da vero professionista.

Un’opportunità unica per tutti i ragazzi che vogliono migliorarsi tra i pali, allenandosi a stretto contatto con un protagonista del calcio professionistico.

Affiancherà il coordinatore tecnico Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base e con una lunga esperienza in questo genere di iniziative; l’allenatore della Juniores Ivano Bonetti, il calciatore cattolichino Francesco Casolla, attaccante del Fossombrone.

Per quanto riguarda le iscrizioni al Pro Talent Junior Camp, sono gli ultimi giorni per le iscrizioni: chiudono il 31 maggio. Ci si può iscrivere per una sola settimana o per più settimane a discrezione della famiglia. Si svolge tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 fino alle 13 con un break con giochi e merenda.

Lo scenario sarà quello dello stadio Santamonica.

Agli iscritti (coperti da assicurazione) sarà regalato un kit con maglia, calzoncini e calzettoni.

La filosofia dell’iniziativa è quella di mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 31 maggio.

Per info e iscrizioni: 353-4048032 (Giorgio).