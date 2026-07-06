Calcio, Misano: il Camp un successo. Juniores: il mister è Ivano Lualdi

Sessanta i partecipanti alla prima edizione. Attività di Base: il coordinatore tecnico sarà Simoncelli. Lualdi è una figura multidisciplinare

Pro Talent Junior Camp, la prima edizione del camp organizzato dall’ SSD Misano, riservato ai ragazzi dell’Attività di Base, ossia delle classi dal 2013 al 2017, si chiude venerdì 10 luglio dopo un mese di attività.

Dopo la Misano Cup anche questa iniziativa del club è stata un successo. Allo stadio Santamonica, un ambiente accogliente dove divertirsi e poter perfezionare il proprio talento, sono stati infatti sessanta i bambini coinvolti molti dei quali hanno deciso di continuare l’attività dopo il felice approccio della prima settimana di iscrizione. A tutti i partecipanti verrà dato un riconoscimento per la partecipazione.

Sotto la regia del coordinatore tecnico Daniele Simoncelli, giocatore simbolo del Misano, tecnico del settore giovanile del club proprio nell’Attività di Base, dell’attaccante Francesco Casolla, di mister Ivano Bonetti nelle prime due settimane, del giocatore del Misano Alessandro Pecci e del portiere professionista Alessandro Tonti, è stato raggiunto l’obiettivo degli organizzatori, vale a dire mettere al centro la tecnica del ragazzo, migliorare e valorizzare le sue abilità di giovane calciatore in uno spirito di divertimento e socialità.

STAFF TECNICI

Per quanto riguarda l’Attività di Base (annate dal 2014 al 2017), la responsabilità tecnica sarà ancora di Daniele Simoncelli. Prossimamente saranno comunicati gli allenatori e così anche quelli dell’Attività Agonistica.

Quanto alla Juniores, Ivano Bonetti non è più il tecnico Al suo posto arriva Ivano Lualdi, classe 1965, di origine lombarde e da un anno trasferitosi a Pesaro.

Si tratta di un allenatore per così dire multidisciplinare: ex giocatore (per 22 anni ruolo di portiere), da tecnico (patentino Uefa B) ha avuto esperienze in Promozione ed Eccellenza ed in numerosi settori giovanili di club lombardi; è allenatore di primo livello di triathlon (corsa), preparatore atletico, allenatore di full contact, massofisioterapista specializzato nelle patologie del piede e del ginocchio.

Un ruolo importante lo avrà la preparazione fisica del giocatore, oltre quella tecnica.