Calcio, Misano: Juniores Elite Regionale, che goleada. Ko gli Allievi U17 Regionali

Battuto 6-1 il Fossolo. Lunedì 15 sfida contro il Granamica. Sconfitta contro il Classe 2-1, a segno Murizzi. Pari il bomber con 11 gol

Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni regionali del Misano nell’ultimo week end

JUNIORES ELITE UNDER 19

Nell’ultimo turno vittoria schiacciante per 6-1 contro il Foscolo condita anche da tre legni (primo tempo 4-0). Una partita senza storia. Lunedì 15 allo stadio Santamonica alle ore 20 contro il Granamica, appaiato in classifica, la prima sfida del girone di ritorno con il debutto di mister Ivano Bonetti mentre Nicola Bonetti, al ritorno dopo la parentesi al Rimini Calcio, è stato tra i protagonisti del successo con una doppietta. A segno anche Ciampa, Monteiro Frazao, Catra e Mason.

La mission è risalire di qualche posizione la classifica (14 punti) mettendo nello stesso tempo in vetrina alcuni dei suoi ragazzi delle classi 2007 e 2008.

LA FORMAZIONE: Colella, Casali, Mason, Catra, Monteiro Frazao (Berardinelli), Cantelli, Polverelli, Lampani, Asenov (Amati), Bonetti, Ciampa (Piersimoni).

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

La squadra guidata da Daniele Baldi (si schiera con qualche giocatore sotto età) è stata sconfitta nell’ultimo turno dal Classe tra le mura amiche per 2-1. Una sconfitta che brucia perché dopo le due reti avversarie dopo il gol del vantaggio, il Misano ha giocato costantemente nella metà campo avversaria attaccando però in maniera sterile.

A segno su punizione Ivan Murizzi (è di Montecchio) già a quota 7 reti, di ruolo trequartista. Nel prossimo turno sfida contro il Tropical Coriano, che in classifica è avanti di due lunghezze (19 punti contro 17). Da segnalare le 11 reti già segnate da Alessandro Pari, secondo nella classifica cannonieri.

LA FORMAZIONE: Esposito, Bacchini, Lunadei, Carlini, Mulazzani, Fabbri (1’ st. Berardi), Del Medico (30’ st. Biandronni), Murizzi, Pari, Mencarini, Giuranna (1’st. Carnevale). All. Baldi

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Giovanissimi provinciali Under 15: Misano-Montescudo 0-4

Prossima sfida a gennaio dopo la sosta natalizia: match in casa contro il San Lorenzo.