Calcio, Misano super: prende anche il centrocampista Vagnarelli

Classe 2001, viene dal Fano ed ha vestito le maglie di Tropical Coriano e Gambettola. Il difensore Foschi dal Bakia alla Sampierana

Il Misano si rinforza ancora. Sta per essere ufficalizzato dal club l’ingaggio del centrocampista Matteo Vagnarelli. Centrocampista centrale, classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Vis Pesaro e Carpi, ha vestito le maglie di Atletico Gallo, Tropical Coriano, Gambettola e nell’ultimo campionato ha cominciato la stagione con l’Urbino per poi passare al Fano con cui ha vinto il campionato. Sarà il playmaker della squadra di Zagnoli. Altri due colpi saranno annunciati a breve altre due pedine.

Il difensore Elia Foschi, classe 1997, ex Bakia, Novafeltria e Cervia è della Sampierana.



Il nuovo tecnico della Juniores del Tropical Coriano è Lorenzo Ricciatti.

Il Collinello rinforza la difesa con il centrale Maicol Ferrari, classe 2001, per due stagioni al Cava Ronco, già a Diegaro, Marignanese, Medicina e Classe.

Il San Bartolo rinforza la difesa con Luca Bacchini, classe 2006, terzino destro. Dopo aver completato tutto il percorso nel settore giovanile del Gabicce Gradara, nell'ultima stagione Luca si è messo in evidenza con la formazione Under 23, venendo spesso aggregato anche alla prima squadra. Ha scelto il San Bartolo per mettersi in gioco e trovare maggiore continuità, con la voglia di crescere, migliorarsi e conquistarsi il proprio spazio.

Alla Folgore Falciano tesserato Francesco Ramires, classe 2004, ex Sammaurese, Riccione, Ancona e Imperia) difensore centrale/terzino mancino.