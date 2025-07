Calcio, mister D'Amore: ipotesi Legnago. Solarolo: bomber Andreoli

Mezzolara scatenato. Colpo Sampierana: Bolognesi. Reno: tra i pali l'esperto Gollinucci. L'attaccante Bullini al Cervia. Tombari-Mercurio al Cosmos

In serie D il Legnago, retrocesso dalla serie C, ha contattato il tecnico Gianni D’Amoredell’Imolese. Per Stefano Protti si profila la panchina del Montecchio (Eccellenza Marche)

Il Ravenna annuncia l’ingaggio dell’attaccante Matteo Motti del Tau Altopascio, classe 1998. La definitiva consacrazione è arrivata nell’ultima stagione con la maglia del Tau Altopascio, con cui ha conteso al Ravenna la vittoria nei playoff, chiudendo il campionato da capocannoniere del girone con 19 reti e 6 assist. Centravanti moderno, capace di fare reparto da solo, Motti unisce forza fisica, rapidità e grande fiuto del gol: qualità che, da avversario, gli sono valse gli applausi del pubblico del Benelli. Ora è pronto a conquistarli con la maglia giallorossa.

ECCELLENZA

Il Solarolo annuncerà presto un altro attaccante:Luca Andreoli, classe 1997, del Fratta Terme. Farò coppia con Marco Chiarini, ex Sampierana.

La Sampierana ha definito l’ingaggio dell’esterno Davide Bolognesi,classe 2002, della Sammaurese (90 presenze in serie D nelle ultime tre stagioni). Ritrova il portiere Riccardo Ravaioli e l’esterno d’attacco Riccardo Montesi, suoi compagni di squadra alla Sammaurese.

Il Mezzolara ha tesseratoDavide De Lucca, terzino sinistro con oltre cento presenze in serie D, nell’ultima stagione al Terre di Castelli. Ricomincia al Mezzolara Calcio dopo l'infortunio al crociato. Altro volto nuovo quello di Francesco Filippetti,attaccante esterno classe 2006, anche lui ex Corticella con cui ha fatto qualche partita in serie D nella passata stagione. Infine, ecco Matteo Morisi, centrocampista classe 2006, ex Corticella pure lui con cui ha fatto qualche presenza in serie D durante lo scorso anno. Confermato anche Simone Salonia, classe 2005.

Al Sanpaimola arriva l’attaccante Leonardo Zannoni,classe 2004, già all’Imolese Primavera e al Massa Lombarda.

Il FCR Forlì ha inserito nell’organigramma societario Marco Scozzoli, che ricoprirà il ruolo di consulente tecnico. Dopo oltre vent’anni di esperienza nel calcio dilettantistico romagnolo, Scozzoli ha deciso di sposare il progetto biancorosso con entusiasmo e ambizione. Il suo compito? Lavorare a stretto contatto con Leonello Baccini e i mister Mordini, Lanzoni e Boscherini per coordinare il percorso di crescita dei giovani.

La matricola Mesola si è mossa così: sono arrivati il difensore Lorenzo Valesani dal Sant’Agostino e i centrocampisti Gianluca Spanò dalla Copparese, Riccardo Tosse dal Masi Torello, Biagio De Angelis dallo Zola Predosa e Jacopo Paesantidall’Adriese. Alla rosa mancano solo alcuni giovani.

PROMOZIONE

L’attaccante Jacopo Bullini è del Cervia United. Classe 2004, cresciuto nel vivaio del Rimini, ha poi proseguito il suo percorso tra Verucchio, Savignanese e Bakia. Un profilo giovane ma con tanta voglia, determinazione e potenziale da esprimere.

Il Bakia prende per l’attacco Nicholas Ronchi, classe 1989 (per lui è un ritorno) e Giacomo Giunchi, ex Granata, classe 2004 ed in difesa arriva Nicola Canarecci, del Santarcangelo.

Per il Reno c’è Andrea Quarta del Porto Fuori (9 reti nel ritorno in Seconda). Per il ruolo di portiere è stato ufficializzato l'esperto Enrico Gollinucci (due promozioni con Novafeltria e Sampierana), in uscita dal San Pietro in Vincoli.

Il terzino classe 2003Filippo Zannoli, in uscita dal Diegaro, approda al Gambettola (lo volevano Bakia e Reno).

La matricola Roncofreddo fa spesa: presi Xhulio Gega, classe 1995, difensore ex Pennarossa e Murata; Marco Urbinati, classe 2005, centrocampista dal Verucchio; Matteo Strada, classe 2002, centrocampista nella scorsa stagione tra Civitella e Faenza in Eccellenza.

L’attaccante Eric Fedeli, in uscita da Savignano, è conteso da Novafeltria e Gabicce Gradara. Probabilmente la spunterà questo secondo club e l’attaccante ritroverà mister Simone Lilli che lo ha allenato al Torconca.

In Prima, al Torconca approda l'attaccante Luca Palazzi, classe 1997, ex Marignanese e Cattolica, dieci reti alla Mercatellese (Prima Marche). Al San Bartolo arriva l'attaccante Andrea Mellonidel Gatteo (12 gol).

Si dividono le strade tra il Bellariva ed Alessandro Fabbri: l'attaccante si accaserà al Sant'Ermete.

CALCIO RSM

Si aggiungono altre due pedine della scorsa stagione alla rosa del Tre Penne: continueranno la loro avventura con la squadra di Città il terzino classe 1999 Giacomo Nigretti e l’attaccante Riccardo Pieri. Nigretti ha vissuto una stagione da protagonista a livello personale con il Tre Penne, mettendo a referto sei gol e quattro assist per i suoi compagni in 34 presenze tra campionato e Coppa Titano.

Un rinnovo importante anche per Riccardo Pieri e una conferma che sa di fiducia. Pieri, giunto al Tre Penne nell’estate 2020, sarà alla sua sesta stagione con la maglia di Città e viene da un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, subito nella prima giornata di campionato sammarinese contro La Fiorita.

Dopo Ferrani al Tre Penne potrebbe aggiungersi un altro big: il centrocampista del Ravenna Matteo Mandorlini, classe 1988, una lunghissima carriera con l’ultima tappa a Ravenna.

Al Cosmos approda la coppia difensiva in uscita dl Gabicce Gradara formata da Massimo Tombari e Paolino Mercurio.