Calcio, mister Gaudenzi: 'Il Gabicce Gradara punta ancora sui suoi giovani'

"La rosa sarà formata da ragazzi cresciuti nel settore giovanile affiancati da affidabili giocatori di esperienza"

E’ una vecchia conoscenza del Gabicce Gradara il nuovo mister della prima squadra Lazzaro Gaudenzi, tecnico che vanta una lunga esperienza in tutte le categorie, dalla serie C in giù. Per una decina di anni, in tempi diversi, ha fatto parte del club, ora alla guida della prima squadra, ora delle formazioni del settore giovanile.

“Ringrazio la società per la fiducia che mi ha concesso e che ho sempre ammirato per la qualità dei suoi dirigenti ed il loro costante impegno – le prime parole del tecnico –, la passione per il lavoro sul settore giovanile che è un grande motivo di orgoglio, nella formazione e nella crescita dei giovani perché la missione è valorizzare più ragazzi possibile e portarli in prima squadra”.

Cosa le ha chiesto la società?

“Soffrire meno rispetto all’ultima stagione, fare il meglio possibile cercando di alzare l’asticella. La linea societaria non cambia: sarà allestita una rosa formata da ragazzi cresciuti nel settore giovanile, affiancati da giocatori di esperienza, affidabili, che abbiano la maturità e la personalità da essere per loro una guida. Cercheremo di schierarci sempre con almeno quattro under. Certo, il compito che ci aspetta è importante, ma sono convinto che con il lavoro sul campo e l’impegno quotidiano le soddisfazioni arriveranno”.

