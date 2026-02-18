Calcio, mister Girometti: 'Victoria, devi essere più cinico e meno lezioso'

'Il Victoria ragioni sempre di più con il ‘noi’, cioè da vera squadra e non solo nel dopo partita quando c’è da festeggiare una vittoria'

Mister Massimo Girometti, avete domato il fanalino di coda Real San Clemente per 2-1. Il suo bottino da tecnico del Victoria è di dieci punti in cinque partite. E’ soddisfatto?

“Sì, ma non del tutto. Manca un punto sulla tabella di marcia, quello lasciato al Sant’Ermete che ci ha battuto facendo meno di noi, in una partita in cui la mia squadra non mi è dispiaciuta e che si era guadagnata nel finale un rigore purtroppo non concesso. Quanto alla partita con il Real San Clemente, ci siamo complicati la vita da soli: il loro gol è nato da un nostro errore a centrocampo del tutto evitabile come tanti ancora ne commettiamo nel fraseggio il più delle volte per specchiarci troppo o per egoismo; inoltre in attacco non abbiamo chiuso la partita sprecando tanto”.

Tre punti a parte, quali sono state le note liete?

“Abbiamo segnato due reti su azione e siamo arrivati di più sul fondo per il cross. Siamo stati più propositivi, per un’ora la squadra mi ha convinto. Adesso dobbiamo essere più cinici. Abbiamo battuto un avversario mai domo, generoso, che ha mostrato orgoglio e che ha dato tutto, a dimostrazione che non ci sono partite facili specialmente nel girone di ritorno. Il gol in qualche maniera lo facciamo, dobbiamo essere più bravi e concentrati in fase difensiva ed essere meno leziosi”.

Cosa chiede ancora alla sua squadra?

“Sono concentrato su quello che devo fare e spero che il Victoria mi segua a 360 gradi, creda in quello che fa e in campo ragioni sempre di più con il ‘noi’, cioè da vera squadra e non solo nel dopo partita quando c’è da festeggiare una vittoria. Saremo più forti se riusciremo ad abbandonare sfumature di egoismo che ancora intravedo. Lo spirito di gruppo è fondamentale per costruire un percorso vincente per cui chi non gioca non deve essere scontento e mugugnare ma essere utile quando viene chiamato in causa. So che è difficile, ma questa è la strada. Se vogliamo essere ambiziosi le parole non bastano, occorrono anche i fatti”.

In rosa il Victoria ci sono giovani promettenti. Pensa di utilizzarli?

“Lo spirito della società è la valorizzazione dei ragazzi del proprio settore giovanile, quindi chi lo meriterà troverà spazio al momento e nel contesto giusto”.

Il Victoria ha agganciato al quinto posto la Due Emme e messo nel mirino il Rumagna, un punto avanti a voi al quarto posto. I playoff si possono raggiungere?

“Quando avremo raggiunto la salvezza saremo più liberi di testa e giocheremo più spensierati: ci proveremo fino alla fine. Saranno fondamentali gli scontri diretti, ad esempio noi all’ultima giornata affrontiamo il Rumagna con cui abbiamo perso all’andata. Dovremo fare più punti possibile”.

A cominciare da sabato nell’anticipo di Verucchio.

“Il Verucchio è impegnato nella lotta per evitare i playout, ma è squadra di valore e il campo di grandi dimensioni se può essere un vantaggio per il gioco offensivo, in fase difensiva va coperto al meglio e a maggior ragione bisogna limitare la minimo gli errori e chiudere bene gli spazi”.