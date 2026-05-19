Calcio, mister Malandri resta al Fratta Terme. Bomber Angeli al Gambettola

Il Civitella conferma come mister Gardini. Il Gambettola riparte senza Next Gen, con Screpis copresidente al fianco di Lillo Butticè

Avanti insieme. Dopo una stagione entusiasmante, il tecnico Enrico Malandri guiderà ancora assieme al suo staff il Fratta Terme nel campionato di Eccellenza. Ne dà comunicazione la società. Respinto dunque l’assalto dell’Imolese al valente tecnico.

Il Civitella Calcio comunica di aver trovato l'accordo per la stagione 2026/27 con il mister Gianni Gardini e il vice Fabio Mambelli alla loro terza stagione consecutiva (due salvezze nel campionato di Promozione).

Al Riccione tutto in stand by in attesa di capire cosa farà la proprietà (Roberto Carnevali è al centro delle voci per la rinascita del Rimini Calcio). Intanto il ds Omar Lepri, ringraziando tutti – calciatori e collaboratori - comunica che non sarà più il direttore sportivo del club biancazzurro. Bomber Manuele Pasolini è come sempre molto gettonato

PRIMA CATEGORIA

In Prima categoria avremo due squadre di Gambettola, il neopromosso Junior Gambettola e l’ACD Gambettola 1948, retrocesso dalla Promozione ai playout contro il Bellaria.

Il presidente Lillo Butticè, affiancato da Giorgio Screpis che avrà il ruolo di copresidente, attraverso un post su Instragram annuncia la volontà di proseguire il suo percorso con forte determinazione.

“Settantotto anni di storia nessun campionato può cancellare. Il campionato di Promozione vinto nel 2022-2023. La Coppa Italia di Eccellenza Emilia-Romagna alzata nel 2025. Traguardi che appartengono a questa società per sempre, scritti a caratteri indelebili nella storia del calcio romagnolo. Una retrocessione in Prima Categoria non ridimensiona chi siamo. Semmai, ci ricorda da dove veniamo e quanto siamo capaci di tornare in alto. Ripartiremo con la stessa fame, la stessa identità e lo stesso amore per questa maglia che dal 1948 unisce generazioni di gambettolesi. Ripartiremo dal lavoro, dalla comunità, dai valori che nessuna classifica può toglierci. La pagina si gira, la storia continua”.

Non prosegure la collaborazione con la Next Gen. Il programma è ambizioso: un campionato di vertice con l’obiettivo di ritornare subito in Promozione. Il tecnico sarà annunciato a breve (nel curriculum anche la serie D), intanto l’attaccante Nicola Angeli reduce dal campionato vinto con la Savignanese è il primo colpo di mercato.

“Cerchiamo giocatori di Gambettola, Angeli è uno di questi, con altri siamo in contatto” dice Giorgio Screpis. Della squadra retrocessa pochissimi i riconfermati. Il Gambettola giocherà allo stadio di Gambettola alternandosi con lo Junior Gambettola: conta su una bella risposta della città.

A Cattolica non confermati Francolini, Casolla, Rebai, Magnani, Rossi, Picchi, Angelini, Scognamiglio. Da definire le posizioni di La Pia, Longoni, Pedrucci. Molti i contatti con giocatori anche di un certo spessore e di categoriasuperiore.

Al Torconca, dopo la mancata promozione e la sconfitta ai playout, la società deve definire la strategia per la prossima stagione cominciando dal tecnico. Lo farà in un summit nelle prossime ore.

Al Victoria resta in panchina Massimo Girometti. La società sta lavorando sulle riconferme e sul mercato.

Al San Bartolo riconfermato lo staff tecnico dopo l’ottimo lavoro svolto in questa stagione culminato con il raggiungimento del quinto posto: Denis Iencinella allenatore, Henrik Cekirri allenatore in seconda, Mauro Magi collaboratore tecnico. Per quanto riguarda la squadra, si cerca la riconferma dell'intero gruppo, poi saranno effettiati innesti saranno mirati, probabilmente a metà campo.