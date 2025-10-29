Calcio, mister Pellegrino (Victoria): 'Nessun dramma per il ko, subito la riscossa'

"Prima sconfitta contro la favorita Torconca, abbiamo quindi fatto meglio delle aspettative". Divorzio consensuale con l'attaccante Piccari

Mister Fabio Pellegrino, il Victoria ha perso 3-1 sul campo del Torconca. Cosa non è andato per il verso giusto?

“Siamo stati condannati da episodi, primo tra tutti l’espulsione di Bruma per doppia ammonizione che ci ha costretto per un’ora a giocare in dieci; uno dei gol è arrivato su un maligno tiro cross, infilatosi all’incrocio, un altro su una ripartenza che ci ha sorpreso mentre eravamo in zona gol. La squadra la prestazione l’ha fatta, ha reagito, magari avremmo dovuto essere più attenti nel leggere certe situazioni e su questo aspetto stiamo lavorando. Da parte sua, il Torconca è stato cinico nello sfruttare le occasioni avute. Ero arrabbiato, tanto per dire, più dopo i successi su San Clemente e Sant’Ermete per l’atteggiamento che avevamo tenuto oppure per il pareggio contro il Verucchio del penultimo turno: in vantaggio 3-1 a pochi minuti dalla fine siamo stati rimontati subendo l’ultimo gol a partita finita. Ci siamo fatti male da soli”.

E’ un caso che questo doppio inciampo sia arrivato con la doppia assenza di De Queiroz e Stanco?

“Il valore dei due giocatori è indiscutibile, soprattutto la loro leadership e personalità; entrambi sono stati sostituiti da altri di valore che hanno altre caratteristiche: la rosa del Victoria è competitiva, chi ne fa parte è perché ha le qualità per rientrarvi. L’anno scorso pur a fronte di tante assenze abbiamo vinto delle partite, significa che tutti i giocatori allo stesso modo sono importanti”.

Teme che ci sia un riflesso negativo in vista di un trittico importante contro Due Emme e Collinello in casa e San Bartolo in trasferta?

“Mi aspetto subito una risposta forte dai ragazzi. Dopo sette partite di campionato e due di Coppa abbiamo subito la prima sconfitta al cospetto di una squadra che è la favorita per la promozione, abbiamo quindi fatto meglio, forse, delle aspettative. Non è il caso di fare un dramma per questo ko, non ci sarà nessuno strascico a livello mentale, ne sono certo. Abbiamo tutti una gran voglia di riscatto”.

Il Victoria è al comando con Collinello e Torconca e tutte e tre le leader hanno lo stesso numero di reti segnate (14). Pensa che la lotta promozione sarà a tre o vede l’inserimento di qualche formazione attualmente a –3 come Due Emme, San Bartolo e San Vittore?

“La classifica ora non la guardo e comunque Il Torconca resta la favorita alla pari del San Vittore, la formazione che più mi ha impressionato sul piano del gioco. Noi siamo in lotta per i playoff come San Bartolo, Due Emme e Collinello. Per quanto riguarda il Victoria, dobbiamo fare il meglio possibile in ogni partita e poi vedremo”.

Ha margini di miglioramento il Victoria?

“Certamente, in fase di possesso attraverso soprattutto una migliore finalizzazione che passa nelle lettura delle giocate negli ultimi 16 metri, ora il passaggio invece del tiro o viceversa; in fase di non possesso, nell’evitare falli e nel dare vantaggi all’avversario, nel capire meglio i momenti della partita”.

Domenica al Bani di Viserba contro la Due Emme rientra De Queiroz, ancora out Stanco. In settimana è rientrato in gruppo Perazzini.

Intanto la società comunica che si separano in maniera consensuale le strade del Victoria e dell’attaccante Stefano Piccari.