Calcio, Nazionale RSM cade nel finale contro il Bangladesh (1-2)

Nel test amichevole, il primo contro un'avversaria asiatica, Giacopetti firma la rete del pareggio

Epilogo amaro per la Nazionale nel suo primissimo confronto ufficiale con un’avversaria asiatica. I Titani rispondono con Giacopetti (che sale a tre gol, come Berardi) al primo vantaggio del Bangladesh e disputano anche una buona ripresa, al netto di qualche grossa occasione concessa alla Selezione delle Tigri del Bengala. Poi però, quando tutto sembra apparecchiato per il secondo pareggio consecutivo, gli ospiti trovano il modo di fare esplodere di gioia l’affollatissima Tribuna Sud, quella riservata al tifo ospite.

Le primissime fasi sono agonisticamente intense, ma povere di occasioni da gol. San Marino approccia con un piglio propositivo, frequentando spesso e volentieri gli ultimi trenta metri di campo, ma collezionando nei primi 15’ un solo tiro in porta: la punizione dal limite di Tosi, finita contro la barriera. Il Bangladesh, sospinto da migliaia e migliaia di tifosi presenti allo Stadium, cresce alla distanza. Ed è in effetti degli ospiti la prima, vera palla gol del match, che arriva a seguito di un lunghissimo lancio di Saad Uddin dalla linea mediana: Choudhury fa una sapiente torre per Bhuyan, il cui tiro quasi a botta sicura si infrange sulla schiena di Pasolini. È una specie di anticipazione di quel che avverrà subito dopo. Stavolta la palla in mezzo all’area la mette Morsalin dalla corsia destra, ed il cross è talmente preciso che a Barman non serve fare gli straordinari per schiacciare la palla in rete da breve distanza. San Marino reagisce, anche se le primissime folate non portano particolari patemi a Marma. Scollinata la mezz’ora, però, gli sforzi dei Titani producono la rete del pareggio.

Pancotti innesca Berardi sulla fascia; il 10 biancoazzurro si beve Barman in dribbling, poi dalla linea di fondo pesca perfettamente Giacopetti, la cui girata non viene trattenuta da Marma: e così arriva il terzo centro in quattro gare per il classe 2006 - peraltro nel giorno del suo compleanno. L’equilibrio, allo Stadium, adesso è ripristinato. Ma vacilla pericolosamente pochi minuti dopo, quando Saad Uddin combina con Morsalin e si presenta solo davanti a Colombo, graziato da una conclusione clamorosamente alta. Il poco tempo rimanente non riserva sorprese: si va al riposo in perfetta parità.

Nell'intervallo, l'unico cambio di Roberto Cevoli è Riccardi in luogo di Tosi, mossa che lascia completamente invariato il disegno tattico del CT. Ne entrano tre in colpo solo, invece, in casa bangladese. Uno di essi è Mohammed Rana, che dopo 3’ dalla ripresa del gioco si divora una palla gol enorme, “bucando” il pallone che Rafiqul Islam, fuggito via sulla fascia destra, gli aveva consegnato in area piccola. Pochi minuti e la difesa di casa corre un altro grande pericolo. Che giunge sempre dalla corsia mancina (fronte difensivo), dove stavolta è Saad Uddin ad effettuare un cross preciso per l’inserimento di Fahim sul secondo palo: e proprio sul legno si infrange la conclusione ravvicinatissima dell’11 asiatico. San Marino si scuote e conquista, con Pancotti, un golosissimo calcio di punizione dai sedici metri.

La battuta è affidata a Berardi, che spedisce la sfera appena una manciata di centimetri sopra la traversa. L’episodio anticipa di pochissimi minuti il primo cambio multiplo del CT Cevoli, che coinvolge anche Cristian Meloni, all’esordio ufficiale con la Nazionale maggiore. Di lì a poco, punizione per San Marino conquistata da Lorenzo Capicchioni. Lazzari tocca proprio per il numero 8 un pallone che viene scagliato con grande violenza verso la porta di Marma, costretto a volare per scrostarlo dal palo alla sua sinistra. L’angolo che ne consegue viene battuto nella zona di Giacopetti, che tenta la soluzione volante ma, marcato stretto, non riesce a dare forza né precisione alla sua battuta. Il Bangladesh torna a pungere con un lancio lunghissimo di Barman per lo scatto di Ghosh. La difesa, male allineata, viene infilata al centro dal 12 avversario, che arriva fino al cospetto di Colombo, salvo calciare a lato. Nel frattempo Cevoli opera altri cambi. Uno dei giocatori più freschi, Salicioni, viene cercato in area da Lazzari: la difesa sbroglia la matassa giusto un attimo prima che il 14 di casa possa calciare una sorta di rigore in movimento. Si arriva piano piano all’ultimissimo segmento di gara, quando il risultato di parità sembra destinato ad essere consegnato agli archivi - anche perché nel frattempo i ritmi si raffreddano un po’.

E invece - all’86’ - il Bangladesh conquista un calcio di punizione che viene affidato a Choudhury: il giocatore del Leicester scodella la palla in area, dove il tentativo di semi-rovesciata di Sohel Rana diventa un assist per Barman, che di testa spedisce nuovamente il pallone alle spalle di Colombo, firmando la doppietta personale e consegnando di fatto la vittoria al Bangladesh. I Titani le provano tutte per cambiare il destino della serata, ma a parte un tiro di Lorenzo Capicchioni che per un attimo sfugge alla presa di Marma (con palla recuperata proprio sulla linea), non trovano modo di spegnere l’entusiasmo dei tifosi di casa, che dopo il triplice fischio si manifesta in una pacifica e festosa invasione di campo. Ora, dopo tre amichevoli casalinghe consecutive, la Nazionale di Roberto Cevoli farà i bagagli per la gara con l’Azerbaijan, che si giocherà martedì prossimo in Ungheria.

IL TABELLINO

San Marino – Bangladesh 1-2

SAN MARINO (4-3-2-1)

Colombo; G. Benvenuti (64’ Fabbri), Cevoli, Pasolini, Tosi (46’ Riccardi); Pancotti (58’ Lazzari), L. Capicchioni, Zannoni (58’ G. Capicchioni); Berardi (64’ Valli Casadei), Giacopetti (69’ Salicioni); Nanni (58’ Meloni)

A disposizione: De Angelis, Amici, Giocondi, Rossi, Sancisi, Mularoni, Marinucci, Tamagnini

Allenatore: Roberto Cevoli



BANGLADESH (4-3-3)

Marma; S. Uddin, Kazi, Barman, Faysal (46’ Ahmed); R. Islam (64’ Ghosh), Choudhury, M. Rana (75’ Shah), Fahim (64’ F. Islam); Morsalin (46’ S. Rana), Bhuyan (46’ Shome).

A disposizione: Rahman, Hossain, Topu, Ridoy, Emon, T. Uddin

Allenatore: Thomas Dooley

Arbitro: Walter Altmann (AUT)

Assistenti: Robert Steinacher (AUT), Mattias Hartl (AUT)

Quarto Ufficiale: Michele Beltrano (SMR)

VAR: Harald Lechner (AUT)

AVAR: Stefan Pichler (AUT)

Ammoniti: R. Islam, Giacopetti, G. Capicchioni, Lazzari, S. Uddin, Barman, Choudhury, Colombo, L. Capicchioni

Marcatori: 19’ e 86’ Barman, 31’ Giacopetti

Note: 2934 spettatori