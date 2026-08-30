Calcio, oggi inizia l'Eccellenza: fari puntati sul Rimini, Imolese la rivale più accreditata? Pietracuta outsider

Novafeltria e Santarcangelo puntano sui giovani, "enigma" San Marino

Oggi (domenica 30 agosto) alle 17.30 prende il via il campionato di Eccellenza. Tutti gli occhi degli appassionati sono puntati sul nuovo Rimini. Gadda schiererà il 4-3-2-1 con Carlini e Cicarevic alle spalle di una punta, oppure il 4-3-1-2, con uno dei due trequartisti a rifinire per Facundo Piazze e Carmona. L'organico è formato da giocatori di categoria superiore e all'orizzonte non sembra esserci una squadra che possa reggere il confronto con i biancorossi nell'arco di 34 giornate. L'esordio in categoria non sarà però morbido: la trasferta al Macrelli contro la Sammaurese.

I giallorossi e l'Imolese potrebbero essere le due rivali più accreditate. In casa Imolese c'è una certezza in panchina: il tecnico Antonioli. I migliori acquisti del mercato estivo sono stati il difensore Ruggeri, il fantasista Belcastro e l'esterno d'attacco Baietti. Oggi i rossoblù saranno impegnati a Cattolica contro l'enigmatico San Marino del presidente Montanari: un buon banco di prova per testare il valore dei tanti giovani imolesi in organico.

Sono invece ben attrezzate, per conquistare la zona playoff, le due bolognesi Castenaso e Medicina Fossatone, impegnate in terra di Romagna contro Novafeltria e Santarcangelo. Le due società nostrane sono accomunate dai colori sociali, il gialloblù, e dal progetto: tanti giovani cresciuti in casa. Sulla panchina del Novafeltria c'è il confermato Mancini, su quella del Santarcangelo una vecchia conoscenza dei tifosi del Rimini, quel Mastronicola che nel 2016-2017 guidò i biancorossi nel campionato di Eccellenza. Rimanendo in Provincia di Rimini, c'è grande curiosità attorno al Pietracuta, che ha messo in archivio l'esperienza con la federazione sammarinese. Il ds Sandro Conti ha percorso sul mercato strade già battute con successo, a partire dall'allenatore Luca Fregnani, al ritorno dopo un solo anno di distacco dalla panchina rossoblù, per poi passare a diversi giocatori, tra i quali spicca il centrocampista goleador Filippo Fabbri. Il colpo dell'estate è stato però il portiere Pollini, due anni protagonista in Eccellenza con la maglia del Tropical Coriano, lo scorso anno all'altezza di un contesto difficile quale il campionato di quarta serie. Oggi il Pietracuta è atteso dalla trasferta sul campo dell'Osteria Grande, squadra che darà battaglia in zona salvezza. Per la neopromossa Savignanese, esordio casalingo con la Comacchiese, con Prati confermato in panchina e un mercato con ritocchi mirati. Desta curiosità la Fratta Terme, un anno fa matricola, oggi compagine più ambiziosa: alle 17.30 affronterà in trasferta il Russi. Il turno è completato da Valsanterno - Massa Lombarda e da Sanpaimola - Futball Cava Ronco.

QUI RIMINI Mister Gadda dovrà sciogliere il nodo del portiere: Roberto o Pollini titolare? Si va verso la conferma del 4-3-3 con Carlini e Cicarevic a supporto di Carmona. Bertani prenderà il posto di Malvasi, non ancora al meglio. Nisi in vantaggio su Zannoni. Gadda schiererà i suoi con il 4-3-3: Roberto (Pollini); Fabbri, Nava, Maggioli, Magnanini; Bertani, De Angelis, Nisi; Carlini, Carmona, Cicarevic.

QUI NOVAFELTRIA Problemi di formazione per Mancini: Andrea Pavani è squalificato, leggero stiramento per il fratello Tommasi, Nucci ha qualche acciacco al ginocchio. Frihat da una settimana è tornato al gruppo, ma al massimo partirà dalla panchina. Anche Piva si è dovuto fermare. Subito in campo i nuovi acquisti Parma e Vernazzaro. Mancini schiererà i suoi con il 4-3-2-1: Balducci; Carbonara, Renzi, Giannini, Guerra; Parma, Giacobbi, Castellani; Galli, Vernazzaro; Mancini.

QUI PIETRACUTA Al gruppo si è unito da settimane il 2007 Pietro Marinucci, difensore centrale o terzino sinistro mancino. In vista dell'esordio sul campo dell'Osteria Grande mancherà Mani squalificato, ma i problemi sono in difesa. Medici è out, Tiraferri e Guidi non sono al meglio. Per il resto il gruppo è al completo, tranne Angelini. Fregnani schiererà i suoi con il 4-2-3-1: Pollini; Domeniconi, Tiraferri, Bellucci, Faeti; Zanni, Mussoni; Galassi, F.Fabbri, Sapori; Rivi.

QUI SANTARCANGELO Il Santarcangelo dei giovani è ripartito da Mastronicola. Per la prima stagionale, il tecnico gialloblù non potrà contare sugli indisponibili Seye e Para. Satalino è recuperato e si candida per una maglia da titolare. Qualche ballottaggio sciogliere tra Domeniconi e Pironi a sinistra, Lepri e Meloni per una maglia a centrocampo. Mastronicola schiererà il 4-3-3: Golinucci; Brolli, Zaghini, Jaupi, Pironi (Domeniconi); Lepri (Meloni), Cenci, Giorgini; Muratori, Fuchi, Satalino.

QUI SAN MARINO Grande curiosità per scoprire la nuova squadra affidata a Lasagni. In rosa c'è anche il centrocampista classe 1999 Nuno Pina: era nel Portogallo Under 19 che vinse il titolo europeo di categoria, battendo in finale l'Italia. Suoi compagni di squadra erano Trincao, Pedro Neto, l'ex meteora juventina Djalo e soprattutto Vitinha. Il nuovo San Marino dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1, ma non si esclude un 3-4-2-1 con l'inserimento in difesa di Mechetti. Lasagni schiererà il 4-2-3-1: Passaniti; Buceac, Bracelli, Curbat, Tesse; Nuno Pina, Lombardi; Memoli, Miletta, Cestra; Ottaviani.