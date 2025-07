Calcio, Pacchioni firma per il T.Coriano. Morri al Giulianova

L'attaccante sostituisce Nisi, conteso da Mezzolara e Castenaso. Il difensore della Sammaurese approda alla matricola di D. Sampierana su Bolognesi

Il Tropical Coriano ha definito l’ingaggio dell’attaccante Giovanni Pacchioni, da settimane indicato da Altarimini.it come il primo obiettivo del club per l’attacco. Classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Forlì con cui ha esordito in D, vanta trascorsi nella massima serie del campionato di San Marino e ha militato nella Sammaurese di cui era capitano (8 reti in 26 presenze nel girone D della serie D). Nell’ultimo campionato nella seconda parte di stagione ha giocato nel Sora (girone F) segnando tre reti con un assist. Prima che nella Sammaurese ha segnato 11 e 14 gol nella Savignanese in Eccellenza.

Pacchioni prende il posto di Lorenzo Nisi, che è nel mirino del Castenaso e del Mezzolara, che perde bomber Xhulio Karapici diretto al Tre Castelli (ma su di lui c'è anche il Castenaso). Il Tropical Coriano è interessato anche a Filippo Mancini,seconda punta del Gambettola (le parti si inconcontreranno a breve) su cui ci sono tante squadre di Promozione ed un paio di Eccellenza (l’ultima a farsi viva è stata la Comacchiese). Altro giocatore del Gambettola che interessa al Tropical Coriano (come under, 2005) è Giacomo Bernacci.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il Tropical Coriano cerca un secondo under (Dario Conti, 2005 del Bellariva, ex Primavera Rimini, è uno dei profili esaminati).

Il difensore della Sammaurese Enrico Morri,classe 2003, ha trovato squadra: è la matricola di serie D Giulianova allenata da mister Cappellacci.

La Sampierana è sulle piste dell'esterno classe 2002 Davide Bolognesi,nelle ultime tre stagioni nella Sammaurese (90 presenze): un rinforzo di lusso dopo la partenza di Giulio Ponticelli verso Poggibonsi.

La matricola di Promozione Bellaria annuncerà a breve l’ingaggio del jolly Andrea Cristiani, classe 2001, ritornato a Rimini dopo gli impegni di studio (ha giocato all’Osteria Grande).

Il Bellariva tessera Thomas Faeti, centrocampista classe 2005, ex Edelweiss e Due Emme

Il Civitella ha chiuso con Nicholas Barducci, attaccante esterno classe 1993 ex Cervia United, già in campo con le maglie di Meldola, Predappio, Savio, Gambettola, Due Emme.

Alberto Perugini entra nello staff del Gambettola Calcio come Preparatore Atletico. Ha svolto il ruolo di preparatore atletico nel settore giovanile agonistico a Cesena e a Santarcangelo, ha oltre 15 anni di esperienza nel calcio. Antonio Loreto, mezzala classe 2008, è un nuovo giocatore del Gambettola.

Al Cervia United ritorna Alessandro Di Gilio, difensore classe 2002, cresciuto nel settore giovanile della Savignanese.

L’Edelweiss ecco un tris: Il centrocampista 1999 Filippo Bentini, ex Faenza, Sparta e Castel del Rio; il difensore Lorenzo Tassinari,classe 1999, ex Solarolo e Virtus Faenza; Lorenzo Grissi dal Modigliana.

Il Fiorentino ha preso il centrocampista del Novafeltria Marco Evaristi, classe 2000, e l'attaccante Ben Kacem del Cosmos.

Al Tre Fiori arriva il difensore Alex Sirri, classe 1991, romagnolo di Forlimpopoli, ex Virtus Francavila, Samb e Brindisi ed il difensore sammarinese Diego Morettidella Libertas.