Calcio, panchine roventi: Stefano Protti nuovo mister dell'Imolese

Cristiano Lucarelli ha preso il posto di Antonio Andreucci alla Pistoiese. Matteo Vullo al Sant'Angelo, l'ex United Riccione Loris Beoni via dalla Luparense

L’Imolese ha scelto il nuovo allenatore: è un esperto di Serie D come Stefano Protti come sostituto di Ivan Marcelo Potepan. Da ricordare che Stefano Protti aveva iniziato la stagione in Eccellenza, nel K-Sport Montecchio Gallo: le strade di entrambe si sono separate il 25 novembre. Il vice allenatore di Protti, Paolo Cangini, è già stato assunto dal Vismara (Promozione Marche)

Questo il comunicato ufficiale: “L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che Stefano Protti è il nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico dirigerà già da domenica il primo allenamento alla ripresa dopo la sosta natalizia, prendendo ufficialmente il timone della guida tecnica rossoblù. Protti è un allenatore di esperienza maturata nei campionati professionistici e in Serie D, con una carriera da tecnico caratterizzata da importanti traguardi sportivi sulle panchine tra le altre di Sammaurese, Forlì e Fermana. Nella scorsa stagione è subentrato in corsa sulla panchina della Sammaurese in una situazione difficile, conquistando la salvezza nei play-out e dimostrando capacità di gestione, temperamento e grande attaccamento alla causa. La società dà il benvenuto a Stefano Protti e gli augura un proficuo lavoro con la squadra, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti nel prosieguo del campionato”.

Sotto l’albero di Natale si sono consumati altri esoneri. Il più clamoroso alla Pistoiese dove al posto di Antonio Andreucci è stato nominato Cristiano Lucarelli, figura ben nota nell'ambiente pistoiese visto che ritorna dopo dieci anni sulla panchina arancione.

Al Sant’Angelo è stato chiamato Matteo Vullo. Dopo Marco Didu, la Pro Palazzolo sceglie la continuità al termine del periodo in cui la panchina è stata temporaneamente affidata a Gaetano Berardi (tecnico della Juniores Nazionale). Al posto dell’attuale mister del Chievo Verona è stato infatti nominato Stefano Bono, fino a poche settimane fa il vice di Didu e da anni presente nell’ambiente bresciano tra giovanili e prima squadra.

Alla Luparense risoluzione consensuale con Loris Beoni, ex United Riccione, tecnico della prima aquadra rossoblù.