Calcio, Pellegrino: 'Avanti in Coppa, hurrà all'esordio: Victoria sulla strada giusta'

Il tecnico analizza il felice momento della sua squadra: 'Sarà il campo ad indicare il nostro ruolo, noi abbiamo l’ambizione di fare meglio della scorsa stagione'

Passaggio del turno in Coppa, esordio col botto in campionato nonostante assenze pesanti (Alessandro Rossi, Eusebi, Santoni e Davide Fabbri). Il Victoria ha iniziato la stagione nel migliore dei modi.

Mister Fabio Pellegrino, tre punti a parte, che cosa le è piaciuto di più del Victoria nella prestazione sul campo del Superga?

“Abbiamo fatto un altro passo avanti verso la migliore condizione; nella prima frazione abbiamo creato situazioni pericolose senza finalizzare come avremmo dovuto chiudendo però in vantaggio con una bella punizione di Montanari, tornato al gol dopo un lungo digiuno. Nella ripresa abbiamo controllato con autorità la pressione del Superga e poi abbiamo colpito sfruttando la nostra freschezza portata dai nuovi entrati: Piccari, tra l’altro, è andato a rete. E’ la dimostrazione che la rosa è lunga e di valore. Abbiamo iniziato col piede giusto, dobbiamo continuare così”.

Che cosa manca al Victoria per essere in forma campionato?

“Abbiamo svolto una preparazione impegnativa sotto il profilo fisico, per quello in precampionato contro formazioni di categoria superiore, che si sono radunate prima di noi, siamo andati a corrente alternata. Ora dobbiamo acquistare in brillantezza fisica ma anche mentale, nel senso di leggere con anticipo le giocate in possesso palla. Sotto il profilo più tecnico, ritengo che una migliore condizione ci porterà ad essere più lucidi anche negli ultimi sedici metri. In queste settimane di lavoro ho trovato massima disponibilità da parte di tutti, voglia, impegno e la cosa mi rende fiducioso”.

Dopo Rubicone Calisese in Coppa e Superga, due matricole, all’esordio al Bani vi aspetta un avversario collaudato come la Bagnese, al terzo anno in categoria.

“E’ un bel banco di prova, un avversario molto ostico a quanto ricordo nel match di ritorno sul suo campo (i precedenti sono di tre sconfitte ed un pareggio in quattro sfide, ndr), con un forte senso di appartenenza. Rispetto alla scorsa stagione si è rinforzata, ha in forza pedine ex Sampierana come Berni, Diversi e Castagnoli, gli ultimi due in gol all’esordio. Ci aspetta una battaglia da affrontare con la massima attenzione e determinazione”.

Come si sono inseriti i nuovi acquisti?

“De Queiroz e Sardagna stanno prendendo sempre più confidenza reciproca al centro della difesa; Celli e Genghini stanno entrando in condizione. Di tutti siamo molto contenti”.

De Queiroz è uno dei leader del Victoria. Come si è inserito nel vostro contesto?

“Con grande umiltà e professionalità, è un valore aggiunto sul campo e nello spogliatoio, un giocatore di personalità ed esperienza, di grande intelligenza, capace di leggere al meglio i momenti della partita più del mister in panchina, spesso in posizione lontana, e guidare i compagni nella maniera migliore”.

Alla luce del mercato e dei primi risultati, come giudica il girone?

“La favorita per la promozione è il Torconca, alle sue spalle vedo tante formazioni di qualità e pericolose: dal Sant’Ermete al San Vittore, dal San Bartolo al Rumagna. Prevedo un campionato molto equilibrato”.

Il Victoria viene visto dagli osservatori come una big. Sentite la pressione?

“Sarà il campo ad indicare il nostro ruolo, noi abbiamo l’ambizione di fare meglio della scorsa stagione in cui abbiamo fallito di pochi punti i playoff. Non abbiamo pressioni, dobbiamo vivere alla giornata e cercare di fare il meglio per non avere alla fine di ogni partita partita il rimpianto di non avere dato tutto”.