Calcio Prima, Brocculi gol ma non basta: 'Victoria, il pari è amaro'

Contro la Bagnese per la squadra di Girometti molte occasioni tra cui un rigore a fil di sirena. Domenica trasferta contro il Superga

Emanuele Brocculi, contro la Bagnese al debutto in casa suo il gol del vantaggio e pareggio finale che non soddisfa però il Victoria. E’ così?

“Non ci soddisfa per niente, è vero, perché abbiamo creato occasioni da gol in serie, anche il sottoscritto avrebbe potuto segnare ancora sia nel primo tempo sia nella ripresa, il portiere avversario è stato bravo e nel finale non abbiamo sfruttato il rigore. Il testa o croce non ci ha premiato, del resto succede anche ai campioni di sbagliare. Piuttosto avremmo dovuto chiuderla prima questa benedetta partita, meritavamo i tre punti, del resto la Bagnese ha trovato il gol sull’unica azione, un bel colpo di testa del veterano Braccini su palla inattiva. Stop. Il calcio è anche questo”.

Quindi dovete fare il mea culpa. Soddisfatto della sua prestazione?

“C’è il rammarico per i due punti lasciati per strada, ma come dice il mister Girometti guardo il bicchiere mezzo pieno e questo vale sia per il sottoscritto sia per la squadra. Aver segnato e rotto il ghiaccio dà fiducia: De Queiroz ha scodellato una bella palla sulla trequarti, ho letto bene la traiettoria, rubato il tempo all’avversario e sono andato via di forza battendo il portiere. Aver sfiorato il gol in più circostanze è un fatto positivo, vuol dire che abbiamo costruito. La prestazione della squadra è stata positiva ed è quello che conta. Certo è che sotto porta dobbiamo essere più freddi”.

Un effetto della giovane età.

“L’aspetto positivo di una rosa in gran parte giovane è che abbiamo tanta fame, c’è voglia di fare e di dimostrare, abbiamo una certa sfrontatezza. Dobbiamo migliorare nella lettura delle partite, sulle situazioni di gioco, conquistare quella malizia che talvolta ci manca. Credo che i compagni di squadra più esperti, che non mancano, sapranno essere una guida preziosa”.

Come si trova con il mister?

“Molto bene, Girometti ha mentalità, da ex attaccante dà sempre i consigli giusti”.

Domenica trasferta a Cattolica contro il Superga…

“Abbiamo dentro tanta rabbia per la vittoria sfumata, dobbiamo recuperare lì i due punti lasciati per strada”.

Qual è il valore del Victoria?

“Lo vedremo dopo una decina di partite”

