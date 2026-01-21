Calcio Prima, hurrà Victoria nel segno di Rushani: gol e assist

'Contro il Superga era importante vincere dopo una serie di risultati negativi che ci avevano estromesso dalla zona playoff'

La sofferta vittoria sul Superga per 2-1 alla prima giornata del nuovo anno, con il nuovo mister Massimo Girometti in panchina, rilancia le quotazioni del Victoria: la compagine riminese è risalita al quarto posto in classifica, con un punto di vantaggio sul terzetto alle sue spalle composto da Accademia Marignanese, San Bartolo e Due Emme.

Protagonista di giornata il centrocampista Ilvi Rushani, autore del primo gol, uomo assist sulla rete del raddoppio di Sardagna ed in precedenza sul colpo di testa sulla traversa di De Queiroz.

“Era importante vincere dopo una serie di risultati negativi (tre sconfitte e tre pareggi nelle ultime sei) che ci avevano estromesso dalla zona playoff – spiega il giocatore, uno dei migliori della sua squadra, al quarto centro stagionale – in che modo non era importante. Abbiamo pagato un po’ la tensione del momento e lo si è visto anche dopo il gol del vantaggio quando abbiamo abbassato il baricentro lasciando l’iniziativa al Superga che comunque non ci ha mai impensierito più di tanto. Dopo la rete su rigore abbiamo ripreso slancio e ci siamo presi con rabbia questi tre punti”.

Sul piano del gioco non avete brillato...

“E’ stata una vittoria per così dire ‘sporca’, sofferta; il campo era scivoloso e sviluppare gioco non era semplice. Se altre volte ci siamo fatti sorprendere subendo gol evitabili, stavolta il Victoria ha sfruttato gli episodi e le incertezze del Superga nell’occasione delle due reti, la prima su un mio tiro cross forte che non ha trovato nessuno dei miei compagni pronto alla deviazione, ma che ha assunto una traiettoria beffarda per il portiere leggermente avanzato. Sul secondo vincente il colpo di testa di Sardagna sulla mia parabola dalla lunetta del calcio d’angolo”.

Cosa vi ha detto il mister alla fine? Che cosa vi chiede?

“Era contento come tutti noi per la vittoria, è vero che abbiamo sofferto, ma siamo sempre stati sul pezzo. Giochiamo con il 4-2-3-1, cerchiamo di arrivare in fretta nella meta campo avversaria e giocare la palla in fase offensiva il più possibile”.

In che cosa dovete migliorare? Il ritorno di De Queiroz è stato importante...

“Tenere più alta la soglia dell’attenzione, fare meglio in fase difensiva perché la cosa più importante è non prendere gol visto che in attacco abbiamo le risorse per arrivare alla marcatura, in un modo o nell’altro. Si, l’esperienza, il carisma, la personalità di De Queiroz è fondamentale”.

Ora vi aspetta la trasferta di domenica a Bagno di Romagna.

“Ci sarà da soffrire ancora, da un lato per il valore della Bagnese, che in casa ha fatto 13 dei suoi 24 punti, e per le condizioni del terreno di gioco in questa stagione non certo ottimali. Dobbiamo dare continuità ai risultati, recuperare il terreno perduto. Dobbiamo fare più punti possibile per arrivare ai playoff, che è il nostro obiettivo stagionale, meglio al quarto posto visto che la quinta rischia di non disputarli”.

Domenica assenti per squalifica Giorgini, Montanari. Da verificare le condizioni di Alessandro Rossi.