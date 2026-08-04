Calcio Prima, il Bellariva riparte a fari spenti

Dopo la retrocessione rosa rinnovata con conferme importanti a cominciare da bomber Bargelli. Il dg Alessandroni: 'Il primo obbiettivo sono i playoff'

Bellariva al lavoro dopo la presentazione al ‘Bolle e Frigge’ di piazzale Gondar alla presenza del patron Nevio Vici e tra gli altri di Sergio Franco e Floriano Evangelisti, rispettivamente presidente e segretario del comitato provinciale della Figc Rimini.

Dopo la retrocessione e la chiusura della bella storia sportiva lunga sette anni con mister Denis Morolli (tre anni in Promozione), rosa rinnovata e fondata sulla conferma di alcuni giocatori della scorsa stagione a cominciare da bomber Bargelli: Medi, Starna, Pierini, Fini, Alessandro Fabbri, Tonini, Cruz. Non ci sono più Zamagni (approdato a Victoria) e il giovane Morolli salito in Eccellenza (Novafeltria).

La rosa, costruita dal ds Nicola Perazzini e affidata a mister Oris Linguerri (vice Nicolò Drudi), nella scorsa stagione alla guida del Sant’Ermete, è formata da un mix di esperti e giovani pescati dal settore giovanile della Stella, da Torconca, Morciano e Sant’Ermete.

“Il nostro obiettivo? In prospettiva l’ambizione è il ritorno in Promozione, sarà difficile farlo quest’anno visto che il girone è molto competitivo, con squadre assai agguerrite. Vogliamo comunque stare nella parte sinistra della classifica, possibilmente cercare di raggiungere i playoff – spiega Fabio Alessandroni, il direttore generale del club che ha sempre in Maurizio De Luigi il presidente – vedremo lungo il cammino quale potrà essere il nostro ruolo visto che abbiamo cambiato molto il volto della squadra ed il mister è nuovo. Le conferme dei due attaccanti Bargelli e Pierini sono stati i nostri colpi migliori”.

La preparazione è cominciata con 28 giocatori. Nella staff come preparatore dei portieri Mattia Alessandroni affianca Simone Giovanardi. La squadra giocherà sempre a Rivazzurra.

AMICHEVOLI Il 12 agosto contro la Stella (Memorial Giacomo Arlotti); 18 contro Miramare United; 22 contro la Cosmos; 26 contro il Villa Verucchio; il 29 contro il Bar Latino.

LA ROSA

PORTIERI: CASTELLANI LORENZO; STARNA JULIAN

DIFENSORI: BORDONI MANUEL; CAVICCHI MATTIA; FABBRI TOMMASO; FINI FRANCESCO; MAZZONI LEONARDO; RONCI SIMONE; TONINI ROBERTO; ZIGHETTI ALBERTO

CENTROCAMPISTI: BERARDI FEDERICO; CASADEI MARCO; CESARINI GIOVANNI; CRUZ PEDRO; DACHILLE DOMENICO; DRAGOVOJA IGLI; FRIGERIO GABRIELE; MAGROTTI SAMUELE; MEDI FILIPPO; NANNI LUCA; RONCI FILIPPO

ATTACCANTI: BARGELLI LEONARDO; CARLINI PIETRO; DEL PRETE FABIO; FABBRI ALESSANDRO; PIERINI JULIAN; VARI SAMI; ZANI MATTEO