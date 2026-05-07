Calcio Prima, il ds Trivulzio: 'Dal mio Victoria mi aspettavo di più'

'Alcuni tra i nuovi giocatori su cui avevamo puntato non hanno reso secondo le aspettative e lo stesso discorso vale per alcuni riconfermati'

Federico Trivulzio, direttore sportivo del Victoria, a dispetto dell’ambizione del club la stagione si è chiusa con lo stesso bottino (45 punti) e la stessa posizione di classifica del campionato 2024-2025 (sesto posto). Deluso?

“Non avremmo potuto competere con le prime tre che hanno tenuto una media altissima chiudendo a 65 punti, un bottino che comunque non è servito per vincere il campionato tanto che è necessario lo spareggio. Però mi aspettavo di più dalla mia squadra. I primi segnali negativi sono arrivati con l’esonero del tecnico Pellegrino a fine girone di andata. Alcuni tra i nuovi giocatori su cui avevamo puntato non hanno reso secondo le aspettative e lo stesso discorso vale per alcuni di quelli che d’intesa con il tecnico avevamo confermato in virtù del girone di ritorno del campionato precedente con 30 punti. Ma un conto è lottare per la salvezza, un conto cercare di essere protagonisti: ci vogliono altre qualità e noi purtroppo sul campo non le abbiamo dimostrate. Abbiamo pagato la difficoltà di andare a rete acuita dall’infortunio di Eusebi e dalla partenza di Piccari, che ha segnato otto gol, e una certa fragilità in fase difensiva".

Cosa insegna questa stagione?

“Bisogna avere il coraggio di dare più fiducia ai ragazzi che arrivano dal settore giovanile: i giovani con la giusta mentalità hanno voglia di imparare e si mettono in gioco più di un giocatore maturo”.

Avete fatto annusare l’aria della prima squadra a un 2009 e a due 2010. La prossima stagione come sarà il Victoria e quale sarà il suo obiettivo?

“Fare crescere dal basso i ragazzi del settore giovanile è la nostra priorità e averlo fatto anche quest’anno è cosa positiva. Le squadre del settore giovanile si sono ben comportate, alcune meglio di altre stazionando nei quartieri alti della classifica, segno del buon lavoro nell’Attività di Base. Detto questo, valuteremo con l’allenatore. La mia idea è di costruire una spina dorsale con giocatori esperti della categoria, fare innesti importanti in tutti i reparti con un contorno di giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, determinazione, maggiore duttilità. La rosa sarà molto rinnovata. Il budget? Sarà in funzione di quello che si cerca e si trova sul mercato. La società è già al lavoro”.

Il tecnico del Victoria 2026-2027 sarà ancora Massimo Girometti?

“Ci confronteremo la prossima settimana dopo un summit societario. Al di là del bottino dei punti, ha lavorato bene con la rosa a disposizione che cammin facendo non solo non ha aggiunto petali, ma li ha addirittura persi o per infortunio come Eusebi ed il portiere Fabbri, o per scelta societaria come nel caso di Perazzini. Girometti ha gestito bene il gruppo, ha fatto sentire tutti importanti”.