Calcio Prima, il S. Ermete si prende il derby: 0-2 al Verucchio

Prima vittoria stagionale della squadra allenata ora da Linguerri. Le reti di Bellettini e Pazzini nella seocnda metà della ripresa

In una gelida serata di inizio novembre il S. Ermete indossa il suo abito migliore e si aggiudica il derby con il Verucchio segnando due reti nella ripresa. Gara sporca ma solida e di carattere per i verdi, cinici al punto giusto perché di occasioni nitide in campo non se ne sono viste tante. Ci sono tanti elementi per rendere la partita più speciale delle altre, visti i pochi chilometri di distanza, visti i precedenti storici, visti i numerosi ex: Fratta e Bellettini sono prodotti del settore giovanile del Verucchio mentre Grossi, Tosi, Cipelletti, Benvenuti e Guidetti sono ex verdi.

Che la partita sia sentita lo dimostra anche la bella cornice di pubblico, notevole per un turno infrasettimanale di Prima Categoria. Sul campo, complice anche la tipica guazza di stagione, il controllo della palla non è semplice e la tensione rende il match spigoloso e con poche emozioni. Mister Linguerri, che deve fare i conti con le assenze per infortunio di Capriotti e Capi, conferma come terminale offensivo Alessandro Fabbri ma cambia il modulo passando al 3-5-2 con Succi a comandare la difesa (ai suoi fianchi Bellettini e Tosi) e sulle corsie Fratta e Pasquinelli.

Nella prima frazione non si contano concrete occasioni da gol: il primo è Michelucci ma Kirilov si oppone con il corpo mentre per i verdi ci provano Fornari con un rasoterra e Pazzini di sinistro. Brave comunque le due difese a non prestare i fianchi.

Nella ripresa invece il S. Ermete esce meglio dai blocchi e dimostra di essere più frizzante pur senza riuscire a trovare il pertugio. Fino al 71' quando su palla inattiva i verdi la sbloccano: corner perfetto di Kirilov, incornata da bomber di razza di Bellettini per il classico gol dell'ex. La reazione del Verucchio è sui colpi di testa di Paolo Fabbri e il diagonale di Alessi.

La partita è in bilico ma nel recupero i verdi la chiudono con una ripartenza: Valter Chiussi apre per il neo-entrato Montemaggi che in scivolata mette in mezzo per Pazzini. L'attaccante si conferma in un momento magico e dopo la doppietta segnata al Superga si fa trovare pronto per archiviare la pratica. Finisce 2-0 per il S. Ermete che si tira fuori dalle zone calde ma domenica allo Stadium (ore 14.30) sarà impegnato in una difficile sfida contro il San Vittore.

Il tabellino

Verucchio - S. Ermete 0-2

Verucchio: Palumbo, Giannini, P. Fabbri, L. Tosi, Grossi, Girometti, Michelucci, Amoateng, Santini, Benvenuti, Fontana. All.: A. Fabbri.

S. Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli, Bellettini, M. Tosi, Succi, Kirilov (Pironi), Fornari (Montemaggi), A. Fabbri (F. Chiussi), V. Chiussi, Pazzini. A disp.: Morra, Mignani, Dragovoja, Carlini, Proietti, Landi. All.: Linguerri.

Arbitro: Piacente di Rimini.

Reti: 26' st Bellettini, 49' st Pazzini.