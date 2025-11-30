Calcio Prima, il Sant' Ermete interrompe la striscia positiva contro il Torconca

La squadra di Linguerri dopo due vittorie consecutive perde quota in classifica ritornando vicino ai play-out

Il S. Ermete non supera l'esame Torconca e dopo due vittorie consecutive perde quota in classifica ritornando vicino ai play-out. Una sconfitta che pesa quella dei verdi ma non deve creare drammi perché la squadra ha dimostrato di essere sempre in partita contro una delle favorite alla promozione diretta.

Purtroppo sono state fatali alcune sbandate così come troppi errori sotto porta ma almeno la buona notizia è che sono state create parecchie occasioni. Così come c'è stata reazione dopo il vantaggio dei cattolichini. In sostanza c'è ancora tanta strada da fare in primis per blindare la salvezza in un campionato altalenante con una classifica ancora incerta e cortissima. Ancora di più per altre ambizioni.

Le novità. Mister Linguerri conferma il modulo ma cambia qualche interprete. Radu torna a comandare la difesa da titolare dopo l'infortunio, Dragovoja viene preferito a Fornari in mezzo al campo e Sacchini trova una maglia nello starting XI al posto di Pazzini. Kirilov ha scontato la squalifica, in panchina invece Succi e Pironi.

La cronaca. Dopo una fase di studio equilibrata il Torconca la sblocca all'11' passando sulla corsia sinistra con Scavolini che dopo essersi inserito in area la mette sotto l'incrocio dove Leardini non può arrivare. Il S. Ermete non ci sta e al 23' pareggia con un eurogol di Capriotti dal limite (quarto gol stagionale per l'attaccante). I padroni di casa sono caparbi a rimettere subito la testa avanti al 27' questa volta passando sulla destra in velocità: Santoni dopo una progressione colpisce in pieno il palo, sul tap in c'è una dormita generale e ne approfitta Errichiello per siglare il 2-1. Risposta S. Ermete con Dragovoja da fuori e con la ghiotta chance divorata da Garcia che alza da ottima posizione.

In avvio di ripresa ci vuole l'incredibile “Hulk” Leardini per salvare la baracca perché al 49' il portierone para un altro rigore (l'altro era stato contro il Granata) a Santoni. Il S. Ermete si riavvicina con Capriotti ma il suo destro esalta i riflessi felini di Badioli. Gol sbagliato gol subìto perché al 54' la punizione telecomandata di Scavolini fissa il punteggio sul 3-1. La mazzata non lascia tramortito il S. Ermete che prova ad accorciare su palla inattiva: punizione di Dragovoja, colpo di testa di Garcia ma altra paratona di Badioli. Nonostante un S. Ermete a trazione iper-offensiva il gol non arriva, anzi nel finale prodezza del “Chilavert di Coriano” Leardini su Scognamiglio. Inutili gli assalti fino all'ultimo secondo, compreso un tentativo i Pazzini che Badioli respinge senza problemi.

Il tabellino

Torconca - Sant'Ermete 3-1

Toconca: Badioli, Ceramicola, Cecchi, G. Ricci, Bologna, Antonietti, Mazzoli (Caso), Zaghini, Errichiello (Scognamiglio), Santoni, Scavolini (Re). All.: Righetti.

S. Ermete: Leardini, Fratta (Bellettini), Kirilov (Landi), V. Chiussi, Tosi, Radu, Garcia, Dragovoja (Fornari), Capriotti, F. Chiussi (Pazzini), Sacchini. A disp.: Morra, Succi, Pasquinelli, Pironi, Montemaggi. All.: Linguerri.

Arbitro: R. Ricci di Lugo.

Reti: 11' pt, 9' st Scavolini, 23' pt Capriotti, 27' pt Errichiello.