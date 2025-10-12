Calcio Prima, il Sant'Ermete muove la classifica: 0-0 con la Bagnese

Dopo tre ko di fila un risultato utile: pari giusto per quello che si è visto nell'arco dei 95'. Giovanissima la squadra di Valentini

Il S. Ermete torna finalmente a giocare nel suo campo e dopo tre sconfitte consecutive ritrova parzialmente il sorriso pareggiando 0-0 contro il Bagno di Romagna. Risultato giusto per quello che si è visto nell'arco dei 95', anche se ovviamente i verdi dopo una partenza stagionale complicatissima avrebbero voluto centrare il bottino pieno. Anche perché dopo diverse defezioni pesanti in settimana si è aggiunto anche un grave infortunio per il centrale classe '93 Lorenzo Pagliarani, che ha subìto un duro colpo in allenamento ed è stato operato al naso (al difensore la società manda un messaggio di pronta e rapida guarigione).

Allo Stadium in via delle Margherite si è visto un S. Ermete giovanissimo con quattro 2005 (Morra terzo portiere alla seconda gara consecutiva da titolare, Pasquinelli, Kirilov e Carlini), due 2006 (i centrali Fratta e Bellettini monumentali) e due 2004 (Fornari e Capi).

La partenza non è delle migliori per il S. Ermete, sono infatti gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco e il predominio territoriale. Al 16' Castagnoli sgancia un sinistro di collo quasi perfetto ma Morra è strepitoso e devia in corner (in generale partita di grande sicurezza per il portiere).

I verdi ci mettono un po' a ingranare ma poi escono fuori: al 30' Kirilov da destra scodella per Capi ma il suo colpo di testa è alto di poco. Poi ci prova con il sinistro Pasquinelli.



Nel secondo tempo la gara resta intensa e aperta a qualsiasi risultato ma la Bagnese non si rende praticamente mai pericolosa. Sembra più convinto il S. Ermete e al 76' l'episodio che potrebbe cambiare la partita penalizza i padroni di casa. Fabbri vince un duello di prepotenza e serve il neo-entrato Capriotti che con il sinistro impegna Balducci agli straordinari. Sulla ribattuta si fionda lo stesso Fabbri che viene rimontato da Spignoli che allunga la sfera con il pugno in maniera clamorosa. Niente rigore, l'arbitro Ferranti di Ferrara fischia il fallo all'attaccante e si va avanti tra le polemiche. Nel finale nonostante gli assalti di entrambe il risultato non cambia. Il S. Ermete smuove la classifica e colleziona il primo clean sheet stagionale.

Il tabellino

S. Ermete - Bagno di Romagna 0 -0

S. Ermete: Morra, Tosi, Pasquinelli, V. Chiussi, Bellettini, Fratta, Kirilov (Montemaggi), Fornari, Capi (Capriotti), Fabbri (Pazzini), Carlini (Pironi). A disp.: Bannini, Mignani, Rota, Succi, F. Chiussi. All.: Valentini.

Bagno di Romagna: Balducci, Stoppa, Diversi, Venturini, Braccini, Agrillo (Spignoli), Moretti, Batani, Ndiaye (Galli), F. Castagnoli (Balassini), Fiaschetti. A disp.: Cesario, Ambrogetti, Locatelli, Bardi, Guerra, Silvani. All.: L. Castagnoli.

Arbitro: Ferranti di Ferrara.

Ammoniti: Stoppa, Agrillo, Kirilov.





