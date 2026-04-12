Calcio Prima, il Sant'Ermete pareggia a San Clemente (0-0)

Dopo un primo tempo complicato in termini di costruzione ha spinto il piede sull'acceleratore nella ripresa

Il Sant' Ermete non riesce ad andare oltre lo 0-0 in trasferta contro il fanalino di coda Real San Clemente. La gara odierna, al ritorno dopo la pausa pasquale, poteva essere una grande opportunità per collezionare punti preziosi in chiave salvezza diretta però purtroppo è mancato l'appuntamento con il gol.

Va detto che i rossoblù si stavano giocando le ultime chance per evitare i play-out quindi ci hanno messo tutta la buona volontà del mondo. Idem il S. Ermete, che dopo un primo tempo complicato in termini di costruzione poi hanno spinto il piede sull'acceleratore nella ripresa.

La novità di giornata in campo è l'utilizzo di Pironi come esterno nella difesa a cinque mentre si rivedono in panchina Ricci e Castiglioni (quest'ultimo per onor di firma e senso di appartenenza).

La prima frazione è bloccata, o meglio, le due squadre non riescono a rendersi realmente pericolose. Da segnalare nel Real San Clemente un tiro da fuori di Casalino mentre tra i verdi la punizione di Boldrini accarezza l'esterno della rete. Al 36' in una incursione invece Radu ci prova di testa.

In avvio di ripresa la partita diventa più vivace: pronti-via e Chiussi, dopo aver ricevuto da Boldrini, calcia di prima intenzione ma Di Renzo è reattivo e devia in corner. Pasquinelli vuole replicare il gol realizzato contro il Due Emme ma questa volta il suo colpo di testa è debole. Stessa sorte per Radu comunque pimpante sulle palle inattive. Al 70' Leardini sporca i guantoni con una parata decisiva su Greco. Cinque minuti più tardi clamorosa occasione per i verdi: Chiussi la lavora sulla destra per Carlini che da pochi passi conclude malissimo con il piatto. La gara è aperta a qualsiasi risultato, all'88' il portierone Leardini deve compiere la seconda prodezza di giornata volando sul bolide di Tallarico. Nel finale spazio alla conclusione di Carlini che Di Renzo smanaccia e ad un altro tentativo di Pasquinelli.

Nulla da fare per i tre punti, ma almeno il S. Ermete smuove leggermente la classifica e torna a collezionare un clean sheet che potrebbe rivelarsi importante in un finale di stagione infuocato.

Il tabellino

Real San Clemente - Ermete 0-0

Real San Clemente: Di Renzo, Fabbri, Tasini, Epiceno, Mazzoni, Molari (12' st Tallarico), Lazzari, Casalino (38' st Giannessi), Franchini (21' st Riccardo), Greco (32' st Bernardini), Rattini (17' st Buffone). All.: Ambra.

S. Ermete: Leardini, Pironi, Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Tosi, Fornari (39' st Landi), Chiussi, Montebelli (11' st Carlini), Boldrini (30' st Kirilov), Pazzini. A disp.: Morra, Colombi, Ricci, Succi, Fratta, Castiglioni. All.: Dolci.

Arbitro: Sentimenti di Imola.

Note. Ammoniti: Pasquinelli, Molari, Mazzoni, Casalino.