Calcio Prima, il Sant'Ermete ritorna a sorridere (1-0)

Battuto il Victoria con rete di Ricci a fine primo tempo. Tesserato l'attaccante classe 2008 Thomas Cellarosi. Espulso Halilaj

Non può piovere per sempre. Torna un raggio di sole per il S. Ermete che in una delle partite più sentite e complicate supera di misura il Victoria grazie a un gol di Ricci sul calare del primo tempo. Una vittoria che vale doppio per i verdi per prendere una cosiddetta boccata d'ossigeno, restare agganciati al treno play-out e ricaricare le dosi di autostima. Prestazione di grande applicazione, tenacia e carattere per gli uomini di Dolci.

Nel S. Ermete c'è un'operazione nostalgia, il ritorno di Thomas Cellarosi, giovanissimo fantasista d'attacco mancino classe 2008 (18 anni a maggio) che da qualche settimana si stava già allenando con i verdi e venerdì è stato tesserato dal presidente Alex Martino. Il “cucciolotto” fornirà ancora più qualità al pacchetto offensivo.

La partita non è semplice, il Victoria tiene in mano il pallino ma quello che manca è un po' di concretezza mentre i verdi (oggi in maglia blu) sono bravi a non concedere spazi (zero tiri in porta per gli ospiti). In un terreno abbastanza pesante dove la palla corre veloce e il controllo non è dei migliori bisogna lasciare da parte l'estetica e il S. Ermete prova a sfruttare ripartenze e palle inattive. Proprio su calcio d'angolo al 45' il difensore centrale Manuel Ricci, alla prima da titolare con la nuova maglia, salta più in alto di tutti e di testa la infila dove Matteo Fabbri non può arrivare: 1-0.

Il Victoria parte forte anche nella ripresa ma le occasioni sono poche e manca la precisione. Pazzini spreca una golosa punizione con il mancino. Al 71' gli ospiti rimangono in dieci per il rosso diretto sventolato all'ex di turno Halilaj, entrato nemmeno da un quarto d'ora. L'inferiorità numerica si sente relativamente però Leardini non deve quasi mai sporcare i guantoni mentre Pasquinelli in contropiede di sinistro conclude alto dopo una bella percussione.

La partita è nervosa, il Victoria ci prova in tutti i modi ma non riesce a sfondare il muro verde. Nemmeno negli ultimi sussulti quando prima in spaccata Radu compie una meraviglia e poi quando la squadra di Girometti reclama invano il rigore per un contatto in area sospetto. Finisce 1-0 per il S. Ermete che finalmente può festeggiare la prima vittoria del girone di ritorno e del 2026.

Il tabellino

Sant'Ermete - Victoria 1-0

Sant' Ermete: Leardini, Fratta, Pasquinelli, Radu, Tosi, Ricci, Fornari (28' st Succi), Chiussi, Montebelli (38' st Capi), Pironi (35' st Kirilov), Carlini (13' st Pazzini). A disp.: Morra, Colombi, Sacchini, Cellarosi, Landi. All.: Dolci.

Victoria: M. Fabbri, Bruma, Santoni, Stanco, De Queiroz, Sardagna, F. Rossi (31' st Celli), D. Fabbri (24' st Perazzini), Eusebi (40' st Montanari), Genghini, Urbinati (14' st Halilaj). A disp.: Pasini, Biondi, Lleshi, Alla, A. Rossi. All.: Girometti.

Arbitro: Stella di Rimini.

Rete: 45' pt Ricci.

Ammoniti: Fratta, Pironi, Leardini, Chiussi, Succi, Montanari, Genghini.

Espulso: 26' st Halilaj.