Calcio Prima, il Sant'Ermete ritorna al successo

Battuto il Granata 2-0. Prestazione convincente per i verdi che hanno potuto baciare anche la dea bendata, finora abbastanza avversa

Il S. Ermete manda i primi segnali scaccia-crisi e festeggia i tre punti dopo quasi un mese e mezzo regolando con un gol per tempo il Granata nell'anticipo della settima giornata. Prestazione convincente per i verdi che hanno potuto baciare anche la dea bendata, finora abbastanza avversa.

In campo Radu riprende la guida della difesa dopo l'infortunio, il nuovo acquisto ex Murata e Tropical Coriano Leardini viene schierato titolare tra i pali (e risulterà subito grande protagonista). Pazzini viene lanciato sull'esterno (assente Carlini, Fabbri e Pironi in panchina), prima stagionale con la numero dieci per Filippo Chiussi.

Prese le misure, il S. Ermete si rende pericoloso con Capriotti e capitan Valter Chiussi che però non inquadrano lo specchio. Cosa che invece al bomber riesce al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Kirilov e successiva sponda aerea di Pazzini: gol cosiddetto di rapina da dentro l'area, 1-0. I padroni di casa hanno la chance per il raddoppio con capitan Valter Chiussi ma poi al 29' la prima sliding door della partita.

Il Granata sfrutta una ripartenza in campo aperto con lancio in profondità di Tombetti per Brighi il cui diagonale colpisce in pieno il palo, sulla ribattuta si fionda Tombetti ma Leardini compie il primo intervento decisivo, poi sbroglia Fratta. Il S. Ermete però quando riparte fa male e Capriotti al 39' impegna D'Amico al volo plastico.

In avvio di ripresa la seconda sliding door con il nuovo acquisto Leardini ancora decisivo perché al 53' apre la manona e respinge la conclusione di Pollini dal dischetto, poi ogni possibile ribattuta viene disinnescata dalla retroguardia dei verdi. Gol sbagliato gol subìto o quasi perché Kirilov appoggia a Valter Chiussi ma il suo destro dal limite viene parato di mestiere da D'Amico.

Poi però al 60' il S. Ermete fa il bis con l'altro bomber appena entrato ovvero Capi che sfrutta uno scarabocchio della difesa granata e insacca il 2-0. I padroni di casa amministrano bene il risultato, tengono il campo con ordine e hanno anche l'occasione per incrementare il bottino ma il punteggio non cambia più: dopo cinque partite i verdi finalmente tornano a esultare.

Il tabellino

Sant'Ermete - Granata 2-0

S. Ermete: Leardini, Tosi, Pasquinelli, V. Chiussi. Radu (Bellettini), Fratta, Kirilov (Succi), Fornari (Pironi), Capriotti (Capi), F. Chiussi (Landi), Pazzini. A disp.: Morra, Mignani, Montemaggi, Fabbri. All.: Valentini.

Granata: D'Amico, Abati, Belletti, Cavallo, Boni, Asslani, Berlati, Brighi, Pollini, Farabegoli, Tombetti. All.: Riciputi.

Arbitro: Mariani di Bologna

Reti: 18' pt Capriotti, 15' st Capi.

Ammoniti: F. Chiussi, Kirilov, Landi.