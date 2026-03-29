Calcio Prima, il Sant'Ermete si rialza dopo quattro ko (3-1)

In svantaggio, battuta la Due Emme con una bella prova di carattere. A segno Pazzini, autogol di Mariotti e rete di Pasquinelli

Il S. Ermete dopo quattro sconfitte consecutive torna alla vittoria allo Stadium contro il Due Emme.

Per i verdi si tratta di un'autentica prova di forza perché nel momento più difficile della stagione la rete iniziale aveva fatto salire in cattedra i cesenati, ma la grande reazione della squadra di Dolci ha stravolto completamente il copione di quello che sembrava il solito film.

Pronti-via e c'è subito una novità: il portiere Leardini, l'eroe dell'andata che aveva deciso l'incontro firmando una doppietta su rigore, viene fermato dal mal di schiena e al suo posto scende in campo Morra. L'avvio non è semplice e infatti passano in vantaggio i biancorossi: Bartolini da sinistra carica il tiro in area, Morra la devia sul palo e in tap-in si avventa come un falco Cattedra per lo 0-1.

Il S. Ermete, reduce da un digiuno con il gol da tre gare consecutive, finalmente si sblocca: è il 19' quando Montebelli lavora palla con il fisico e da terra la appoggia a Pazzini che sforna un sinistro a giro delizioso che finisce sotto l'incrocio e vale l'1-1. I verdi sono in giornata favorevole e lo si capisce definitivamente al 35' quando la punizione di Dragovoja viene spizzata sul palo e poi in rete da Mariotti con uno sfortunato autogol. Al 43' la furia del S. Ermete si completa con il 3-1: angolo di Dragovoja e colpo di testa micidiale nell'angolino di Pasquinelli.

Nella ripresa il Due Emme prova a fare la partita ma i verdi chiudono bene gli spazi, si difendono con ordine e non vanno praticamente mai in reale affanno. Anzi in alcuni ribaltamenti in velocità creano qualche grattacapo ai cesenati seppur senza colpire mai lo specchio. Triplice fischio, finalmente il S. Ermete torna ai tre punti che mancavano dal 22 febbraio e a quattro giornate dalla fine vedono salire le quotazioni per la salvezza diretta.

Il tabellino

S. Ermete - Due Emme 3-1

S. Ermete: Morra, Conti, Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Tosi, Fornari (31' st Kirilov), Chiussi, Montebelli (23' st Carlini), Sacchini (1' st Pironi), Pazzini (15' st Boldrini). A disp.: Leardini, Colombi, Succi. All.: Dolci.

Due Emme: Dall'Ara, Ceredi, Mingozzi (24' st Bucci), Brighi (16' st Taioli), Diakite, Montesi (1' st Giordani), S. Yabre, Del Vecchio, Bartolini (26' st Mazzoli), Cattedra, Mariotti (37' st Gabanini). A disp.: Tarlazzi, Canali, Pianezzola, R. Yabre. All.: Siviero.

Arbitro: Panico di Cesena.

Reti: 19' pt Cattedra, 29' pt Pazzini, 35' pt Mariotti (autogol), 43' pt Pasquinelli.

Ammoniti: Morra, Kirilov.